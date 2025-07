El flamenquito vitalista de Bali Cejas ressonarà a la Cripta

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

Una cantautora que porta mitja vida amb la guitarra a la mà, que escriu i canta sobre les coses que li passen, les emocions i l’entorn, però transmetent energia positiva, amb un aire popero i flamenquillo». Així es presenta Bali Cejas, cantautora cambrilenca que tot just acaba de presentar el seu quart treball, titulat Sentido.

Es tracta d’un EP en què ha comptat amb la col·laboració dels músics Camilo Villalon (baix) i Rafita, conegut també com a Gitano Punky (percussió i cors). La producció de l’EP s’ha realitzat en dos estudis: el Convent de les Arts, amb Miquel de Marcos, i a Dondonauticaestudio, on Paco Lozano i Sergio Casado han col·laborat en la producció del tema Sentido, la cançó que dona nom a l’EP.

El camí de la música va agafar la Bali de ben petita, per influència del seu pare Manuel, que també és qui li va posar aquest sobrenom carinyós que més endavant adoptaria com a nom artístic. Formada musicalment amb estudis de solfeig, cant i guitarra, la Bali reconeix que sempre ha estat molt influenciada «per la sang del sud», que, apunta, li ve de família.

«Quan vaig tenir les bases musicals per compondre i tocar, me’n vaig anar a Barcelona a cursar estudis d’Art a La Llotja. Va ser llavors quan em vaig estrenar fent concerts. Primer sola, i després amb diverses formacions i músics fins a arribar a fer la meva», explica. Avui dia, la Bali és una persona molt coneguda a Cambrils, no només per la música, sinó també pel seu vessant artístic.

Quant a la seva trajectòria en l’àmbit musical, la cantautora admet que l’experiència l’ha fet millor compositora. «Amb els anys he reciclat tot el que escolto i que m’agrada» A més, també ha evolucionat amb la veu. «Encara que canto des de l’ànima, sense pensar en la respiració, amb el temps he anat guanyant una mena de tranquil·litat. Abans era molt més cridanera», admet rient.

La Bali presentarà aquest nou treball aquest mateix diumenge, 13 d’abril, a les 19.30 h a la Cripta de l’Ermita de Cambrils. Ho farà acompanyada de Camilo Villalón i Rafita, i també de Pedro Ayala, que hi farà una petita col·laboració. A més, durant el concert estrenarà el videoclip de la cançó Sentido.

«Encara que ja havia actuat a la Cripta, havia sigut fent audicions de música clàssica. Presentar-hi ara el meu treball em ve molt de gust, perquè serà un concert molt més íntim del que acostumo a fer normalment a les sales. Podré mostrar una altra part meva, i això em sembla molt bonic», conclou.