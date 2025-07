Part del Palau d’Esports de Cambrils tancarà a l’estiu per acollir reformes substancials

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

El Palau d’Esports de Cambrils patirà una important reforma durant aquest estiu, tal com detalla l’alcalde del municipi, Oliver Klein. L’equipament ha estat recentment objecte d’intenses queixes i manifestacions per part de les entitats esportives donada la seva «deixadesa».

Klein assegura que, en recuperar l’alcaldia, va trobar «deficiències molt greus» a l’edifici, considerant que «es necessiten treballs urgents» per garantir-ne l’activitat. L’alcalde puntualitza que s’ha decidit fer aquestes reformes durant l’estiu perquè hi haurà «menys molèsties pels usuaris».

L’obra més important d’aquesta remodelació serà la substitució de la coberta del pavelló 1 per evitar les filtracions d’aigua. Aquest és un projecte redactat durant el novembre del 2024, durant l’anterior alcaldia, que compta ara amb la seva aprovació definitiva, motiu pel qual podria sortir aviat a licitació. La iniciativa compta amb el finançament dels fons europeus Next Generation a través del projecte Cambrils, Vila Marinera Sostenible. Les obres tenen un pressupost d’execució de 316.967 euros.

El darrer estiu, el global Palau d’Esports ja va acollir una reforma subvencionada per la Diputació de Tarragona per fer front a les filtracions d’aigua. Les noves obres aixecaran completament la coberta de 1.574 metres quadrats i la substituiran per panells tipus ‘Sandwich’.

A més d’ajudar amb els problemes de filtracions, aquests treballs permetran que l’equipament compleixi la normativa eficiència energètica amb un millor aïllant tèrmic.

Les obres requeriran noranta dies d’execució, de manera que l’equipament haurà d’estar tancat durant tota la temporada estival. Klein detalla que aprofitaran aquest període per arranjar altres aspectes, com la renovació de les canonades que garanteixi el subministrament d’aigua calenta.

El batlle confia a dir que aquesta reforma no suposarà «un pegat sinó una solució definitiva». Alhora, Klein es mostra conscient que els treballs plantejats «requereixen milers d’euros», però apunta que ja estan «buscant subvencions» per fer front a la resta de treballs. Amb tot, l’alcalde confia que l’equipament podrà «iniciar el curs amb totes les condicions».

Ubicació del nou pavelló

Paral·lelament a les reformes de l’equipament actual, l’alcalde de Cambrils ha començat a moure els fils del projecte d’un tercer pavelló. Oliver Klein ha decidit descartar la ubicació de portar el nou edifici a Vilafortuny i ha reprès l’aposta per ubicar-ho a la zona esportiva.

El batlle afirma que ha pres aquesta decisió després d’haver «consultat a les entitats esportives i haver rebut consens». Quant al calendari d’execució, Klein apunta que «es despendrà de l’aprovació dels pressupostos d’aquest any», la qual estaria «a punt de donar-se».

L’alcalde referma que les obres de l’equipament actual «no posen en perill» la construcció del nou equipament. «El nou pavelló es farà, però hem de garantir que es pugui continuar practicant esport mentrestant», puntualitza.