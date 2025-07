L’IPHES-CERCA inicia una prospecció arqueològica a la Balma de Castelló, a Vandellòs

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un equip d’investigadors de l’IPHES-CERCA portarà a terme una intervenció arqueològica a la Balma de Castelló, també coneguda com la Cova del Cingle, situada al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Els treballs de camp es duran a terme entre el 10 i el 25 d’abril i formen part d’un projecte de recerca en què col·labora l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

En les excavacions hi participen alumnes del màster interuniversitari Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana de la URV, dins l’assignatura Mètodes d’excavació i registre en arqueologia del Quaternari.

Tot i que la cavitat no figura actualment com a jaciment arqueològic a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, les bones expectatives generades per la presència d’un dipòsit sedimentari ben conservat i la troballa en superfície, durant una visita a la balma d’un membre de l’IPHES-CERCA, d’una dent de cérvol (Cervus elaphus), probablement d’edat plistocena, han motivat la seva inclusió al projecte de recerca.

La intervenció consistirà en l’obertura de dues cales de petites dimensions, una a tocar de la paret interior de la balma i l’altra vora el límit extern de la superfície que queda protegida per la visera de la cavitat. L’objectiu és documentar l’estratigrafia del dipòsit en dos punts diferents per comprovar si conté restes arqueològiques i determinar-ne la cronologia. Es tracta, per tant, d’una prospecció arqueològica inicial, que permetrà establir si el lloc té interès científic per a futures intervencions més exhaustives.

La col·laboració entre l’IPHES-CERCA i l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és un bon exemple de com els centres de recerca i les institucions locals poden sumar esforços per posar en valor el patrimoni i generar coneixement.