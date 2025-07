Imatge de l'habitatge on ha tingut lloc l'accident mortal a CambrilsACN

Publicat per Marta Omella Redactora Efe Tarragona Creat: Actualitzat:

Una explosió s'ha produït aquest diumenge al matí en una casa unifamiliar adossada, situada al número 2 del carrer Grup Sant Pau, a Cambrils.

Es tracta d'una deflagració de gas butà que ha causat la mort d'una dona de 92 anys, segons han informat els serveis d'emergència, que han rebut l'avís a les 9.57 h.

Els bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb 5 dotacions terrestres. Un cop allà, han detectat altes concentracions de monòxid de carboni, encara que no han localitzat ni fum ni foc. El cos ha evacuat la víctima, però malauradament els serveis sanitaris no han pogut reanimar-la.

En el marc de l'incident, s'han hagut d'evacuar 10 veïns d'habitatges propers per precaució. Els veïns evacuats han estat traslladats a llocs segurs mentre es realitzaven les tasques d'inspecció i control.

L'habitatge on ha ocorregut la deflagració, una casa composta per una planta baixa i un primer pis, ha resultat danyada a conseqüència de la deflagració, encara que no s'han detectat danys estructurals a l'immoble, més enllà dels subministraments bàsics.