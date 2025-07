Un submarinista mor ofegat a la platja del Regueral de Cambrils

Publicat per ACNEfe Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge al matí un submarinista de 44 anys ha mort ofegat a la platja del Regueral, a Cambrils. Els serveis d'emergències han estat alertats a les 09:07 hores d'aquest matí per part d'uns familiars del submarinista, de nacionalitat ucraïnesa i veí de Tarragona.

Els familiars de la víctima, que eren a la riba, han explicat a emergències que el submarinista s'havia submergit a l'aigua feia una hora però no havia tornat, encara que la seva boia es veia des de la platja.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat la Guàrdia Civil, la Policia Local, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), mentre que Salvament Marítim ha mobilitzat la seva embarcació salvamar 'Fomalhaut' i el seu helicòpter 'Helimer 207'.

Els efectius dels Bombers han estat els que finalment han vist el cos a l'aigua i l'han rescatat fins a la platja, on malgrat les maniobres de reanimació que se li han practicat no ha estat possible salvar-li la vida.

De moment es desconeixen les causes de la defunció del submarinista, a l'espera de l'autòpsia que en les properes hores es practicarà al cadàver. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació del cas.