El tast popular de carxofes de Cambrils recapta 960 euros pel projecte de Cristí Savall al Senegal

El tast popular de Bao de Carxofes de Cambrils ha recaptat 960 euros pel projecte d’un centre educatiu impulsat pel missioner cambrilenc Cristí Savall Berenguer, de la Comunitat de Taizé, que treballa al Senegal des de fa més de 25 anys i el 2021 va ser distingit amb una menció honorífica per la seva tasca social i educativa.

Els diners de la donació, que ja s’han lliurat a l’associació Amics d’Ak Benn, procedeixen de la venda dels tiquets solidaris d’aquesta degustació, que es va portar a terme el passat diumenge 23 de març al Mollet del Rec, com a cloenda de les jornades gastronòmiques de la galera i la carxofa Les Reines de Cambrils, amb la col·laboració de la Cooperativa Agrícola de Cambrils.

L’associació Amics d’Ak Benn, que dona suport al projecte de Cristí Savall, participa en les activitats del Consell de Cooperació Cambrils Ciutat Solidària. L’ONG ha format part de la Mostra d’Entitats de Cambrils, ha ofert tallers sobre cooperació i solidaritat a les escoles cambrilenques, ha organitzat exposicions per explicar el seu projecte als Centres Cívics i ha venut peces d’artesania fetes per joves i dones del projecte de Dakar a la plaça de l’Església de Sant Pere.

Projecte Avenir

El projecte Avenir consisteix en la construcció d’un centre educatiu sostenible de 9 aules al barri de Gorom de la comuna de Bambilor, situada a 30 quilòmetres de Dakar. L’escola donarà servei a alumnes de preescolar, educació primària i educació secundària obligatòria i integrarà a l’educació formal elements clau de la pedagogia desenvolupada per la metodologia d’Ak Benn, experimentats a entorns d’educació no formal al barri de Grand Yoff al llarg de tres dècades.

L’objectiu és que el col·legi funcioni com a centre d’educació i convivència per als residents de Bambilor-Gorom, ajudi a millorar la qualitat de vida dels infants i joves i les seves famílies, promogui la pau i la cohesió social i posi especial èmfasi en la protecció del medi ambient. Per això, es buscarà especialment la implicació de les famílies de l’alumnat a través de visites, per fer un millor seguiment dels infants i establir objectius conjuntament.

El centre educatiu anirà a càrrec de l’equip educatiu liderat pel professor Aliou Mendy, amb més de 25 anys d’experiència en el món educatiu formal com a docent i director en un centre escolar a la població de Kër Massar, a la perifèria de Dakar, i també amb ampli recorregut com a responsable animador de l’educació d’infants i joves oberta a tothom.

L’edifici tindrà tres grans espais educatius;; una escola d’educació formal, una micro granja i un espai d’exposició permanent d’Ak Benn. Tot el projecte està dissenyat de manera sostenible i tenint en compte l’entorn social i comunitari de la zona, on s’hi ubica també un gran dispensari envoltat d’arbres fruiters com mangos, anacards i tota mena de vegetació autòctona.

En aquesta línia, l’escola s’està construint a base de maons de terra premsada, que és material de fabricació local abundant a la zona. A més d’afavorir el consum local, aquest sistema de construcció tradicional, impedeixen el pas de la calor durant les hores més caloroses del dia i absorbeixen la frescor durant la nit.