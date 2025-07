Parc Samà renova el seu patrimoni vegetal amb 165 nous arbres

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Parc Samà de Cambrils, únic jardí històric de la província de Tarragona i referent de la jardineria romàntica a Espanya, va iniciar a finals del 2024 un ambiciós projecte de renovació i reposició del seu patrimoni vegetal integrat al Pla de Conservació 2035 del jardí històric.

La intervenció, que ha estat presentada aquest dijous en presència de l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, respon al compromís del Parc Samà amb la preservació del «caos elegant», una característica que evoca la llibertat i la improvisació dels jardins del Romanticisme. A l'acte ha assistit també la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme (FEHT), Berta Cabré.

L'objectiu principal d'aquesta actuació consisteix a substituir elements vegetals que han arribat al final del cicle vital o que s'han vist afectats per la sequera prolongada que pateix la zona. En el marc de la presentació, l'alcalde ha plantat l'Arbre de Cambrils, un exemplar de Til·ler (Tilia Platyplyllos), com acte simbòlic i commemoratiu integrat a la campanya Uneix-te a la Lliga Verda, que pretén sensibilitzar la població sobre la importància de fer petits gestos per mitigar els efectes del canvi climàtic.

Oliver Klein ha destacat la tasca de renovació i manteniment del Parc Samà en els darrers anys gràcies a una excel·lent sintonia que posa en valor l'eficàcia de la col·laboració públic privada per fer créixer una destinació com Cambrils: «És una de les joies del municipi, en diversos sentits, per la seva història, per la seva arquitectura, i per descomptat, pel seu patrimoni natural, vegetal i zoològic, i vull destacar la feina feta per revalorar aquest extraordinari actiu per a l'atracció d'un turisme sostenible i de qualitat».

Cinc fases abans de Setmana Santa

El pla que s'està desenvolupant en aquest emblemàtic parc contempla cinc fases que s'acabaran abans de Setmana Santa. Entre els mesos de gener i febrer es van eliminar 55 arbres, especialment plàtans, pins i xiprers, i es van podar branques seques d'exemplars singulars com til·lers i roures. Aquesta etapa la va fer l'equip especialitzat en arboricultura de l'empresa El Margallo, d'Almoster.

Al mes de març, Excavacions Freixas, de Botarell, va preparar el terreny per a les noves plantacions i va reutilitzar les restes vegetals per a altres usos. També es van plantar 165 nous arbres de diverses espècies, adquirits en vivers de Girona i Tarragona. Part de l'arbrat s'ha seleccionat als vivers i productors de planta Naturpalm, de Riudoms.

Des del mes de març s'estan plantant més de 300 metres lineals i 600 peus de planta per refer bordures vegetals i mantenir el traçat sinuós dels senders. S'està realitzant actualment per l'equip de Flors Els Pins, de Reus.

Fins a mitjans d'abrils s'estan duent a terme la reposició de camins i el nou sistema de reg per degoteig al parc amb la col·laboració de T. Salvany Instal·lacions i Muntatges de Reus, i Llaberia Group de Montbrió del Camp.

El Parc Samà, catalogat com a Bé d'Interès Cultural (BIC) a la categoria de Jardí Històric, forma part de l'Itinerari Europeu de Jardins Històrics i de l'Aliança per al Canvi Climàtic de Jardins Botànics. Segons la seva direcció, «aquestes accions són possibles gràcies als nostres visitants; el 2024 més de 120.000 persones van gaudir del parc, cosa que ens permet mantenir i enriquir aquest espai únic com a font d'inspiració, aprenentatge i canvi social positiu».