Els serveis d'emergència han evacuat aquest dimarts a la tarda un bloc de Cambrils després que s'hagi esfondrat la coberta d'una casa desocupada adjacent, segons han explicat els Bombers. El cos ha rebut l'avís de l'incident cap a un quart de vuit.

També explica que no hi ha hagut persones ferides, i que l'evacuació s'ha fet per precaució. Alhora els efectius desplaçats a l'indret han treballat per retirar els elements susceptibles de caure al carrer.