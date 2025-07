Cambrils vol recuperar el projecte de construir un aparcament soterrat al Parc del Pescador

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils té la intenció de recuperar el projecte d’un aparcament soterrat al Parc del Pescador. Aquest és un dels plans de l’alcalde, Oliver Klein, per donar resposta a la transformació que està patint el municipi amb cada cop més espai pels vianants.

Klein reivindica que les obres com les de l’avinguda Baix Camp o els canvis vinculats a l’arribada del tramvia estan ajudant a construir «més agradable i pacificat», però assenyala que també s’ha d’apostar per nou aparcament. En aquest sentit, apunta que el camí és «fer aparcament a la vora del centre i que després la gent es pugui moure a peu».

Per fer-ho, l’alcalde vol desempolsar un dels projectes del seu darrer mandat. L’aparcament soterrat al parc del Pescador tindria una capacitat de més de 350 places i es construiria sota l’actual aparcament en superfície. D’altra banda, l’estacionament formigonat passaria a ser una zona verda com a extensió del parc limítrof.

El 2022, quan es va plantejar per primer cop el projecte, es preveia una sola planta soterrània de 9.000 metres quadrats. Aquesta obra tindria un pressupost de 3,5 milions d’euros, un dels quals estaria destinat a la renaturalització de l’aparcament en superfície.

Per fer front a aquests treballs, Klein pretén alinear-se amb una empresa privada, una forma de ser que ja comença a ser ‘marca de la casa’ de les seves propostes com a alcalde. En aquesta línia, apunta a empreses com Saba Infraestructures per tal de poder fer front a la despesa a través d’una concessió.

Originalment, l’equipament estava previst per entrar en marxa l’any 2024, però el canvi de govern municipal ho va deixar aturat. Ara, Klein aposta per recuperar l’avantprojecte redactat per fer-ho realitat. L’alcalde considera que és «aviat» per parlar d’un calendari per desplegar aquest projecte.

Fontcoberta i la Llosa

Paral·lelament a la construcció d’un nou equipament, Klein ha mostrat la seva voluntat per ampliar algunes de les zones d’aparcament actuals. D’una banda, confirma que tirarà endavant l’ampliació de Fontcoberta, un projecte iniciat per l’anterior govern. L’alcalde assegura que aquesta ampliació es podrà veure «immediatament» i destaca la seva importància per ser «l’accés a la platja del Regueral».

D’altra banda, Klein afirma que també reforçaran l’aparcament de la zona de Ponent que connecta amb l’Horta de Santa Maria i la Llosa. Una operació que també hauria de començar aviat.