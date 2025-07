Desarticulen al Baix Camp i al Baix Llobregat un grup dedicat al cultiu de marihuana

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup dedicat al cultiu de marihuana arreu del territori. Agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell van fer dilluns passat set entrades judicials simultànies a les comarques del Baix Camp i del Baix Llobregat i van detenir 12 homes. En concret, es va intervenir a Cambrils, Castelldefels, Esparreguera, Gavà i Sant Andreu de la Barca.

La investigació es va iniciar a finals del 2024, quan van tenir coneixement que podria haver-hi una plantació de marihuana a l'interior d'una nau industrial, sense cap activitat lícita coneguda, situada a la colònia Sedó d'Esparraguera. Gràcies a les gestions d'investigació i a les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat van acreditar que hi havia un cultiu intensiu de marihuana. Els agents van comprovar que la plantació mai es quedava descuidada, ja que sempre hi havia una persona cuidant-la i protegint-la. Fins i tot havien instal·lat una càmera de vigilància just a sobre de la porta d'accés per controlar les persones que s'apropaven a la nau.

D'altra banda, els inspectors de la companyia elèctrica van comprovar, entre d'altres indicis, l'existència d'una escomesa clandestina i uns consums molt superiors a l'activitat d'una empresa.

Els investigadors van arribar a visualitzar actes previs a la compravenda de les substàncies estupefaents, on els clients venien a comprovar la qualitat del producte i negociar el preu.

En el marc de la investigació, els agents van localitzar altres naus industrials i cases arreu del territori català on també les persones investigades, amb una distribució clara dels seus rols, tindrien un total de sis plantacions de marihuana.

Van acreditar que es tractava d'un grup criminal, amb recursos i ben organitzat i jerarquitzat, especialitzat en l'explotació de plantacions de marihuana. Un dels principals investigats, sense antecedents judicials, era l'encarregat de supervisar, de forma discreta, totes les plantacions. També era l'encarregat d'aconseguir i transportar material per a les plantacions, així com subministraments per a les persones que hi havia a l'interior, transportar els cuidadors i controlar les persones implicades en el procés de venda de la droga.

En l'operació del 24 de març els agents van intervenir més de 2.600 plantes de marihuana en un estat avançat de creixement i 70 quilograms de cabdells de marihuana.

Els 12 detinguts estan acusats de pertinença a grup criminal, delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Aquests arrestats van passar a disposició judicial dels jutjats de Gavà, Martorell i Reus.