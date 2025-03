Cambrils rebutja aplicar el recàrrec municipal de la nova taxa turística

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

El Govern de la Generalitat va aprovar aquest dimarts un decret lleu per adoptar mesures urgents en matèria de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Aquesta normativa duplicarà la tarifa que han de pagar els clients per nit en tots els tipus d’allotjament, uns preus que entraran en vigor a partir de l’1 de maig d’aquest any.

A més, el text permet als municipis que implementin un recàrrec de quatre euros addicional a través d’una normativa municipal. Després de la publicació del decret llei al DOGC, els Ajuntaments ja poden preparar les seves normatives en cas que així ho desitgin.

Davant d’aquesta possibilitat, l’Ajuntament de Cambrils s’ha mostrat contrari a aplicar aquesta mesura. L’alcalde, Oliver Klein, considera que aquesta mesura «podria provocar que els turistes triïn altres destinacions», davant «d’una pandèmia que ha perjudicat els resultats del sector». El batlle considera que «la pressió fiscal sobre el turisme ja és suficient» i la taxa «introdueix incerteses».

Més contundent és mostra Patrícia de Miguel, regidora de Turisme i Promoció Econòmica, qui considera aquesta mesura «un error» que «no compta amb el consens del sector privat». Per contra, la regidora considera que «la millor manera d’enfortir l’economia és generant incentius i suport al sector». De Miguel titlla l’augment de la taxa de «moneda de canvi per aprovar els pressupostos» i considera que «pot afectar la competitivitat de les nostres destinacions».

Altafulla i Salou a favor

D’altra banda, altres municipis costaners de la Costa Daurada s’han mostrat favorables a la modificació d’aquest gravamen. Aquest és el cas d’Altafulla, on impulsaran un estudi econòmic per trobar «l’impacte que podria tenir aquest recàrrec» i l’import que es pot aplicar. Cal destacar que la taxa municipal podrà ser d’un màxim de quatre euros, però el recàrrec podria ser menor a decisió dels consistoris.

Jordi Molinera, coalcalde d’Altafulla, expressa que «la indústria turística no repercuteix directament a les arques de l’Ajuntament», motiu pel qual veu amb positivisme aquesta notícia. El batlle veu una bona oportunitat en aquesta mesura per sufragar les despeses de neteja o la conservació de les platges.

La normativa impulsada per la Generalitat permet que els municipis destinin lliurement la recaptació d’aquest recàrrec. Això sí, almenys un 25% del gravamen haurà d’estar destinat a polítiques d’habitatge. Molinera veu amb bons ulls aquest apartat, ja que considera que la manca de parc públic és «un dels efectes negatius del turisme».

El consistori comptabilitza 300 habitatges d’ús turístic al municipi i un clar increment dels immobles de segona residència. La normativa permet que el recàrrec s’apliqui a partir d’aquest mateix estiu, tot i que l’alcalde d’Altafulla dubta si ho podran tenir enllestit donat el temps que costa redactar una normativa municipal.

Des de l’Ajuntament de Salou, Pere Granados és mostra «a favor que el turista contribueixi a sufragar les despeses que presta el municipi». Des del govern municipal indiquen que encara estan analitzant la possibilitat d’aplicar el recàrrec municipal, però es posicionen favorablement a què «el turista sigui responsable amb la destinació».

Granados recorda que «els municipis turístics han de prestar una sèrie de serveis als visitants que paguen els residents», una qüestió que no troba «justa ni equitativa». L’alcalde recorda que la taxa turística catalana és «baixa» en comparació amb altres països. Altres poblacions turístiques com Vila-seca i Mont-roig del Camp estan encara «analitzant la normativa».