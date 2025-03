Una veïna de la Selva del Camp de 53 anys mor atrapada per una allau a Geòrgia

La tarragonina ha mort després de quedar atrapada per una allau mentre feia esquí de muntanya a Geòrgia, a la zona d'Ushguli.

Una catalana ha mort aquest dimecres després de quedar atrapada per una allau mentre feia esquí de muntanya a Geòrgia, a la zona d'Ushguli, prop de la frontera amb Rússia. La víctima, una veïna de la Selva del Camp de 53 anys, segons ha informat TV3, formava part d'una expedició amb cinc companys més, tots catalans. Es tracta del segon accident d'aquest tipus en 15 dies.

L'11 de març, un altre català, veí de Sant Joan de les Abadesses, va morir a Armènia també atrapat per una allau. En aquest cas, l'expedició estava formada per nou catalans. Set van resultar ferits i el vuitè, il·lès. Fonts del Ministeri d'Afers Exteriors han explicat que la representació diplomàtica d'Espanya a Geòrgia està realitzant les gestions oportunes amb les autoritats locals per prestar tota l'assistència consular necessària als afectats.