Cambrils busca un inversor privat per finalitzar les obres del Teatre Auditori

L’Ajuntament de Cambrils, sota el nou mandat d’Oliver Klein, s’ha proposat desbloquejar d’una vegada per totes la construcció del Teatre Auditori. Les obres estan paralitzades des del 2010 per la «magnitud del projecte».

Recentment, l’anterior govern va aconseguir una subvenció de 125.000 euros de la Diputació de Tarragona per tal de desbloquejar els treballs. Aquest finançament va arribar acompanyat d’un projecte dividit en tres fases per a posar en marxa l’equipament durant els treballs i així garantir-ne la viabilitat.

Ara, Oliver Klein ha expressat a aquest mitjà la seva voluntat d’afegir un soci privat a aquestes obres. Klein considera que aquesta és l’única via possible per «assumir una inversió milionària», cal recordar que es necessiten 8 milions d’euros per finalitzar aquest projecte. La proposta d’integrar un soci privat suposa una recuperació de l’enfocament que va mantenir l’alcalde durant el seu darrer mandat.

Tot i això, Klein assegura que les subvencions aconseguides per l’anterior executiu són «benvingudes», però no les considera suficients. Pel que fa a les possibles empreses que podrien col·laborar, el batlle apunta que ja van mantenir converses amb hotels i companyies que gestionen centres de convencions.

D’altra banda, l’alcalde assenyala a la parcel·la de l’estació d’autobusos com a un possible afegit a aquestes negociacions. Les obres del tramvia faran desaparèixer aquest equipament, i Klein considera que pot ser «un bon oferiment» a un potencial soci econòmic. «Si algú el paga està clar que voldrà treure algun benefici», apunta Klein.

Cambrils reivindica des de fa més de deu anys que aquest equipament es traslladi a la zona nord, al costat de l’estació ferroviària. Ara, les obres d’implementació del tramvia han de facilitar aquest moviment.

Així, quedarà una parcel·la lliure al centre de la ciutat i limítrof al Teatre Auditori, els terrenys estan catalogats com sòl urbà destinat a equipaments culturals i zona verda. Klein considera que l’oferiment d’aquests terrenys ajudarà a trobar «algú que vulgui col·laborar».

Palau de Congressos

D’altra banda, Oliver Klein també reivindica la necessitat que aquest equipament sigui un Teatre Auditori-Palau de Congressos. «El projecte només serà viable si és amb aquesta fórmula» assenyala l’alcalde, qui considera que l’equipament «ha de donar resposta a la programació d’una ciutat gran».

Actualment, la majoria de les convencions i jornades que acull el municipi s’han de celebrar a hotels, i Klein veu indispensable solucionar aquest fet. L’alcalde assenyala que, en aquest temps, s’ha aconseguit una programació «densa i diversa», pel que fa a cultura i ponències. Per aquest motiu, considera que el Teatre Auditori permetrà «fer un salt de qualitat molt gran».

Durant l’anterior mandat, el regidor de Cultura, Jordi Barberà, va recriminar a la Diputació de Tarragona l’anunci d’un gran auditori a Reus sense haver desbloquejat el cambrilenc. Klein també es mostra partidari d’aquesta opinió. «Si es vol un auditori pel territori, Cambrils és una ciutat ben ubicada», afirma.