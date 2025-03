Oliver Klein: «Cambrils té un segell turístic molt destacat, però ho hem de recordar»

Publicat per Creat: Actualitzat:

A què ha dedicat els seus primers dies com a alcalde?

«El que vull destacar és que les primeres reunions van ser de temes interns, en qüestions de recursos humans. Són reivindicacions de fa molt de temps i hem posat la base d’una futura solució. D’altra banda, hem començat amb la qüestió de la venda ambulant il·legal. És una problemàtica que hem de resoldre de pressa i corrents perquè arriba la temporada turística i any rere any tenim presència de manters».

Què li ha transmès el personal i els sindicats?

«Hem ordenat les prioritats. Aquestes són aprovar el pressupost municipal, reforçar l’àrea de recursos humans i la seva autoritat i pactar la posada en funcionament de la relació dels llocs de treball. Aquesta última només serà parcial, perquè jo tinc un ‘contracte’ de dos anys, però ja hem començat a activar la solució».

Té esperances d’aprovar els pressupostos aquest any?

«Sí, ara ja hem donat la volta als comptes que hi havia. Vam trobar una feina a mitges i no alineada amb els nostres pressupostos. Hi ha hagut temps a estudiar el que hi havia i acabar la segona meitat que faltava amb el nostre accent. Ara estan molt avançats i ja estem preparant una aprovació inicial i l’exposició al públic. És un objectiu fonamental».

Les carteres d’Hisenda i Turisme van caure en el grup del PP, per què va prendre aquesta decisió?

«Crec que en l’àmbit municipal s’han de tenir en compte els perfils dels polítics i no els partits. El nostre grup ja tenia preparats perfils per unes regidories en concret i volíem ficar el nostre accent en algunes polítiques que veiem fallides. Però, per altre costat, hem trobat una bona idea vincular a Chatelain amb Hisenda i unir les regidories de Turisme i Promoció Económica. Turisme funciona prou bé independentment amb el Patronat, ara el que s’ha fet és reforçar Promoció Econòmica».

Quines regidories van fallar?

«Recursos Humans és una, li volem donar molta importància ara. També hi ha Urbanisme, Obra Pública, que volem estar molt a sobre, però també Cultura, Turisme… el que també vull destacar és que l’alcalde tindrà especial interès en aquestes àrees».

Vostè no ha assumit cap regidoria, per què?

«Vaig tenir la temptació d’assignar-me alguns temes, però hi ha molta confiança en la resta dels deu regidors. Ells saben que m’agrada treballar segons quines qüestions des del despatx d’alcaldia. Estaré molt pendent de totes les àrees».

Diu que Cambrils necessita una empenta, com?

«Hi ha una expressió que diu que fent sempre el mateix no es poden obtenir resultats diferents. Necessitem resultats dins el món actual competitiu. Cambrils té un segell destacat des de fa molts anys en turisme familiar, gastronòmic o esportiu, però ho hem de recordar. No es viu només del passat, s’ha de preparar el futur i continuar sent atractius, competitius i sent els primers».

Hi ha un pla estratègic en aquesta línia amb el sector privat.

«El Pla Estratègic de Turisme i Economia és un dels punts que volem destacar. Fer-ho conjuntament amb el sector privat sempre ha estat part de la meva personalitat i la meva obsessió. Com Ajuntament podem tenir unes idees, però governem perquè els sectors funcionin. Molts cops han de ser ells els que proposin i nosaltres fer possibles les propostes. Vull fer polítiques consensuades i no teledirigides».

Com s’ha de continuar promocionant la marca gastronòmica?

«Tenim la sort de tenir una restauració immensa. Qualsevol que pensi en Cambrils no pot dir un sol nom, es poden dir tranquil·lament vint restaurants. Hi ha una fama que és dels restauradors, però també del municipi. Hem de fer més soroll en les jornades i la promoció. Hem de recordar i reivindicar que som la capital gastronòmica per excel·lència».

El nou Mercat de la Vila va en aquesta línia?

«El mercat ve de molt lluny, de la meva època anterior. Crec que anem molt bé, però no acabarà de funcionar si no millorem tot l’entorn, com amb la millora de carrers. Tampoc hem d’oblidar que al davant tenim un altre edifici emblemàtic, el celler de Cambrils. Si sumem tots aquests factors pot ser una operació molt positiva».

El celler ha de tenir un component gastronòmic també?

«Museístic i gastronòmic. Que sigui el museu de la nostra qualitat gastronòmica. Pensem que el celler té un origen vitivinícola, però després l’oli de Cambrils ha estat molt prestigiat. Tenim la mar i també tenim l’horta i l’oportunitat de reivindicar tot això al bell mig del barri Antic».

En quin punt estan les obres del mercat?

«Les adjudicacions dels paradistes es faran al mes de juny, però ja hem tingut reunions amb operaris interessats. No sé com van les dates, però veig que encara falta. És cert que s’ha hagut de reformular el projecte perquè s’ha vist que no es podien conservar les bigues i s’ha encarit el projecte. El que és clar és que la iniciativa tira endavant».

Quins són els projectes urbanístics prioritaris?

«Tinc l’ordre clar. Primer acabar el mercat de la Vila, també amb l’avinguda Baix Camp que ja està licitada, després la Casa de la Festa. Posteriorment, parlaríem de licitar el carrer Orquídies i finalment podríem parlar de l’avinguda Diputació i altres qüestions. Si volem ser realistes aquest és el calendari».

En quina fase està l’avinguda Baix Camp?

«Ja es pot donar l’empresa a conèixer, està a la mesa de contractació. Falta adjudicar i signar contractes».

El camí és un Cambrils més per a vianants?

«Sí, la qualitat de vida dels cambrilencs i dels que ens visiten passa per un entorn més agradable i pacificat. Volem crear més zones per a vianants i també aparcament».

És un mandat curt per desplegar un programa?

«Tinc l’experiència de l’anterior mandat, que de fet va ser una mica menys i la valoració va ser molt positiva. El plantejament, però, no pot ser el de saltar les escales de sis en sis, hem d’agafar les coses com les tenim. Ens hem adonat que la situació és més greu del que esperàvem, però paral·lelament volem avançar en tot el que hem anunciat».

Quin paper ha de jugar Cambrils a la constitució de l’Àrea Metropolitana?

Tinc moltes ganes de participar-hi. Jo seré un alcalde que reivindicaré la nostra població i capacitat econòmica. Estem molt ben ubicats, entre Reus i Tarragona i volem participar de les decisions de l’aeroport i la futura intermodal».