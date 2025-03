Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) celebrarà aquest 2025 la seva 50a edició amb un programa de concerts que anirà del 30 de juliol al 10 d’agost. De moment, l’organització ja ha avançat els tres primers noms: Lax’n’Busto, Nil Moliner i The Amy Winehouse Band.

Lax’n’Busto oferirà un concert molt especial de cloenda del certamen musical amb la seva formació original el 10 d’agost. La mítica banda del Vendrell tornarà a pujar als escenaris amb la seva formació original després de prop de 20 anys sense fer-ho. Pemi Fortuny, Jesús Rovira, Jimmy Piñol, Pemi Rovirosa i Cristian Gómez Montenegro, acompanyats del teclista Eduard Font, oferiran un concert únic al Camp de Tarragona dins d’una gira molt esperada. Aquesta gira, amb només 10 concerts programats, ja ha exhaurit les entrades en diversos escenaris. El grup penedesenc farà un recorregut pels grans èxits de la seva trajectòria, consolidant-se com una de les bandes més emblemàtiques del rock en català. Un concert irrepetible per reviure la seva música en directe des del Parc del Pinaret.

Imatge promocional de Nil Moliner.Cedida

Per primera vegada, Nil Moliner actuarà al FIMC per oferir un concert carregat de ritme i emoció. Conegut per la seva energia desbordant i autenticitat, el cantant ha conquerit el públic amb èxits com Soldadito de Hierro, Libertad i Dos Primaveras. Amb una carrera meteòrica, Nil Moliner s’ha consolidat com un dels grans referents del pop estatal, acumulant disc d’or i platí amb diversos temes. Després de triomfar amb el seu darrer àlbum Lugar Paraíso (2023), Moliner arriba a Cambrils amb noves cançons i una posada en escena que promet una nit inoblidable dins la gira Lugar Paraíso Tour. L’actuació de Moliner serà el 7 d’agost al Parc del Pinaret.

Imatge promocional de The Amy Winehouse Band.Cedida

The Amy Winehouse Band, la banda original de la desapareguda estrella del soul Amy Winehouse, liderada pel seu baixista i director musical Dale Davis, oferirà un concert homenatge únic a la veu més gran del soul britànic. Acompanyats d’una vocalista escollida amb cura per capturar l’essència d’Amy Winehouse, el concert inclourà un repertori amb els seus grans èxits com Rehab, Valerie i Back to Black. Serà el 2 d’agost, Parc del Pescador a les 22:30h. El concert comptarà amb la formació del Priorat Soul 5 com a teloners.

Amb l’objectiu de recuperar l’esperit fundacional del festival i mantenir la descentralització d’espais iniciada en la darrera edició, els concerts es repartiran entre dos escenaris emblemàtics: el Parc del Pinaret (Lax’n’Busto i Nil Moliner) i el Parc del Pescador (The Amy Winehouse Band + Soul 5).

Entrades a la venda

Les entrades per aquestes tres actuacions es posaran a la venda aquest divendres 21 de març a partir de les 10 del matí a través de la plataforma www.codetickets.com i la web del festival www.festivaldecambrils.com. Fins al dia 21 d’abril hi haurà un preu promocional de llançament d’aquests tres concerts. Les actuacions del Parc del Pinaret oferiran la possibilitat de comprar una entrada general a platea, a peu dret sense numerar, i una entrada numerada a la graderia amb capacitat per a 600 persones.

El FIMC recupera el 'Village'

L’edició 2025 del Festival Internacional de Música de Cambrils recupera el village com un punt de trobada previ abans i després de les actuacions principals que tindran lloc al Parc del Pinaret. Aquest village oferirà una oferta exclusiva de menjar en diverses i variades foodtrucks i també un servei de bar amb begudes, refrescos i combinats.

A banda i per tal d’animar aquest Village, que el completarà un petit mercat de roba i productes d’artesania, hi haurà actuacions musicals de petit format a les 20.30h prèvies a l’actuació principal de les 10 de la nit i una festa post concert amb animació musical a càrrec de diskjockeys.

El Village obrirà les seves portes el dia dels concerts del Pinaret a les 20h i tancarà les seves portes a les 02.00h de la matinada. Només podran accedir al Village les persones que hagin comprat l’entrada per les actuacions de l’escenari principal.