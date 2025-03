Cambrils farà servir «totes les eines» per acabar amb el top manta aquest estiu

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils està disposat a acabar, d’una vegada per totes, amb el ‘top manta’ al municipi i per fer-ho hi posaran «totes les eines». Així ho va expressar ahir l’alcalde, Oliver Klein, durant les jornades sobre els delictes contra la propietat industrial que va acollir el municipi.

De fet, els Mossos d’Esquadra van escollir Cambrils per organitzar aquesta activitat arran d’una trobada amb l’anterior alcalde on es va posar en relleu aquesta problemàtica. La trobada va comptar també amb l’Associació per a la Defensa de la Marca (ANDEMA). «Per tothom és conegut aquest problema a Cambrils, per això celebrem que s’hagi produït aquí la reunió», apuntava Klein.

L’alcalde assegura que, a partir d’aquesta Setmana Santa i durant tota la temporada turística, s’augmentarà el nombre d’efectius policials amb atenció a la venda ambulant. Klein assegura que «cada any millora la coordinació entre els diferents cossos», remarcant que es podrà tenir agents de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local.

El batlle es mostra contundent respecte a aquesta activitat delictiva, «no ho volem als nostres carrers», apunta. Klein destaca que aquesta venda genera «malestar entre els veïns i visitants» a més de «perjudicar el comerç local». El batlle també es mostra conscient que «aquest és un problema global», recordant que altres poblacions catalanes també el tenen.

Més obstacles

Respecte a les possibilitats de tancar el passeig marítim, tal com es va fer l’any passat, Klein no ho troba necessari. Tot i això, afirma que es posaran «més obstacles» a la pràctica de la venda ambulant. «Farem el que sigui necessari i volem començar l’abans possible», apuntava Klein, confiat de poder tenir un pla establert abans de les festes sacres.

L’alcalde no va voler massa detalls sobre els plans detallats afirmant que «no seria massa intel·ligent publicitar-ho». Això sí, el batlle es mostra disposat a treballar acompanyat d’altres ajuntaments de la demarcació per tal de donar una resposta contundent al problema.

Per la seva part, Vicenç Lleonart, cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona dels Mossos d’Esquadra, apunta que estan «realitzant investigacions en aquest i altres passejos marítims del territori».

Lleonart confirma que ja estan treballant per intentar frenar aquesta activitat abans de la Setmana Santa. El cap assegura que els Mossos estan treballant per «desestructurar les organitzacions» de les quals depenen els manters. Paral·lelament, afirma que es busquen altres sortides laborals pels venedors