El sotsinspector Carles Besora, nou Cap de la Policia Local de Cambrils

El sostinspector Carles Besora ha estat nomenat nou Cap de la Policia Local de Cambrils, en substitució del sergent Manel Muñoz, que exercia el càrrec en funcions. L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha destacat la solvència i la implicació de Carles Besora en la seguretat del municipi, avalades per una dilatada i destacada trajectòria professional de més de 24 anys al servei del cos cambrilenc.

El nou Cap de la Policia Local és Graduat en Criminologia per la Universitat de Salamanca, Llicenciat en Criminologia per la Universitat d'Alacant, Màster en Gestió i Direcció de Recursos Humans per la Universitat Internacional de la Rioja, Expert universitari en Gestió del Talent per la Universitat Internacional de la Rioja i Tècnic especialista en Protecció Civil pel Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Tarragona. A més, també s’ha format com a Director de Seguretat a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Com a professor, ha impartit formació a diferents administracions i empreses de seguretat, destacant l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la Diputació de Tarragona, la Universitat d'Extremadura, així com diversos Ajuntaments d'arreu de l'Estat. A nivell internacional també ha estat formador a la Escuela de Inteligencia y Estrategia - Goberna, amb diferents seus a països hispanoparlants.

Professionalment, Carles Besora es va iniciar en el món policial com agent interí de Cambrils l'estiu de l'any 2000, amb 18 anys d'edat. A partir d'aquí, quan l'any 2002 va poder optar a les places de funcionari de carrera va guanyar plaça a la Policia Local de Cambrils i al Cos de Mossos d'Esquadra. En aquell moment, ja va optar per la plaça de Policia Local de Cambrils. Des de llavors, ha anat escalant en aquest mateix cos policial.

L'any 2007 va ser nomenat caporal i l'any 2011 va ascendir a la categoria de sergent. En els darrers anys, com a sergent, ha estat al capdavant de l'Àrea d'Atestats i Policia Administrativa, liderant les unitats d'instrucció d'atestats, atenció a la víctima, medi ambient i investigació i policia administrativa.

Pel que fa als reconeixements, Besora ha rebut condecoracions per part dels tres cossos policials. Entre d'altres, també ha rebut condecoració dels Productors de Música d'Espanya i l'Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals per Productors Fonogràfics (PROMUSICAE - AGEDI) per la lluita contra el Top Manta. A banda, va ser guardonat amb la Medalla al Mèrit per part de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i la Unió de Caps i Comandaments de policies locals de l'Estat (UNIJEPOL) per desarticular un grup criminal destinat al tràfic de persones i tràfic de drogues (actuació pionera en l'àmbit de les policies locals).