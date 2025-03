La fira més gran de Playmobil i LEGO torna a l’Hospitalet de l’Infant

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana, el 22 i 23 de març, l’Hospitalet de l’Infant acull la tercera edició de l’HospiBrick & Click, la fira conjunta de LEGO i Playmobil més gran de Catalunya. Aquests dies, al pavelló esportiu, ubicat al carrer Tivissa 6, es podran veure 15 diorames de Playmobil i uns 80 metres quadrats d’exposició de LEGO (una vintena més que l’any passat), muntats per membres de les associacions Somosclicks (Playmobil) i Hispalug (LEGO), procedents de Catalunya, la Comunitat Valenciana, Navarra, Andalusia i Alemanya. En total, hi haurà més de 200 metres quadrats d’exposició, tres parades de venda d’aquestes joguines i una zona de jocs amb bricks de LEGO.

Com a novetat d’aquesta edició, hi haurà un espai de pinta i acoloreix per als infants i un concurs infantil de muntatge de diorames de LEGO i de Playmobil, per a nens i nenes de fins a 14 anys d’edat.

Novament, la fira comptarà amb hores tranquil·les, amb entrada exclusiva de les persones amb neurodiversitat. Durant aquesta «hora tranquil·la», prevista per al dissabte 22 de març, de les 16 a les 17 hores, es reduirà la intensitat lumínica i acústica del pavelló esportiu, perquè aquest col·lectiu pugui gaudir de la fira en un ambient de calma, sense soroll i sense tanta gent al seu voltant. Enguany, així mateix, hi haurà dues hores tranquil·les més per a aquest col·lectiu i per a públic en general: el dissabte i el diumenge, de 10 a 11 hores.

Els horaris d’obertura generals seran: el dissabte 22 de març, de 10 a 13:00 h i de 17 a 20 h; i el diumenge 23 de març, de 10 a 13:00 h i de 17 a 19 h. L’entrada tindrà un preu d’1 euro i per als menors de 10 anys serà gratuïta.

Amb l’entrada numerada a la fira, els visitants participaran en sortejos de sets Playmobil i Lego que es faran cada dia. A més, el diumenge 23 de març, a les 18 hores, se sortejaran 4 figures XXL de Playmobil.

Per participar en els sortejos d’aquestes figures, a partir del dijous 13 de març, s’haurà de passar a recollir per l’Oficina de Turisme de Cal Forn de l’Hospitalet de l’Infant, per la Casa de la Vila o pels comerços locals adherits a la campanya una butlleta del ‘Joc del busca click’, emplenar-la correctament i dipositar-la a l’estand de Comerç de la fira. El joc consisteix a trobar 9 figures gegants de Playmobil que s’han amagat als aparadors de 34 establiments comercials de l’Hospitalet de l’Infant i anotar el número de l’establiment on es troba cadascuna.

Qui empleni correctament la butlleta, a més de poder participar en els sortejos, rebrà un click de Playmobil de regal a l’estand de Comerç de la fira (fins a exhaurir existències).

«Amb aquests sortejos i premis immediats volem incentivar i dinamitzar l’activitat comercial», explica la regidora de Comerç Sílvia Pujol, tot desitjant que la fira aplegui enguany tantes persones com les edicions anteriors o més i que serveixi per promoure el consum als establiments de restauració local. L’any passat, van visitar la fira unes 5.000 persones, del municipi i de fora, sobretot de la demarcació de Tarragona i de l’àrea metropolitana de Barcelona.