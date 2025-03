Miami Platja inaugura el Passeig de les Cales

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge, coincidint amb els actes previstos de les Festes de Sant Josep, s’ha celebrat la inauguració del nou Passeig de les Cales de Miami Platja, un projecte que ha suposat una remodelació integral d’aquesta zona costanera.

L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Mont- roig del Camp, Fran Morancho, el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i la subdelegada del Govern central a Tarragona, Elisabet Romero, així com bona part del consistori i centenars de veïns que han volgut ser testimonis d’aquest moment històric.

Amb una inversió de més d’11 milions d’euros aportada pel Ministeri per a la Transició Ecològica, aquestes obres han permès recuperar i posar en valor tres quilòmetres de litoral, des de la Cala dels Àngels fins a la Cala dels Penyals. S’ha apostat per la vialització de l’espai, eliminant la circulació de vehicles i creant un entorn més amable per a residents i visitants. A més, s’han instal·lat nous miradors, zones de descans i espais de jocs infantils, tot respectant criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.

El projecte ha inclòs la urbanització completa del passeig, la millora de l’accessibilitat i la instal·lació de mobiliari urbà com bancs, pèrgoles, fonts i aparcaments per a bicicletes. A més, s’ha reforçat la vegetació amb espècies autòctones per garantir la integració paisatgística i la protecció de l’ecosistema local.