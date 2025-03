Els restaurants del nou mercat de Cambrils obriran tots els dies

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Les obres que han de transformar el Mercat Municipal de la Vila de Cambrils ha sobrepassat ja el seu equador, amb la previsió que finalitzin aquest juny.

Els treballs suposaran un canvi per la coberta i dues de les façanes de l’equipament, dotant-lo d’una imatge més moderna, però transformaran el seu interior incorporant espais gastronòmics. L’Ajuntament ja ha aprovat inicialment el nou reglament intern que ha de regular l’ús i els criteris de funcionament d’aquest espai.

Aquest document estipula els horaris d’obertura que hauran de seguir les parades. En aquest àmbit, s’han disposat dues modalitats diferenciades per les parades de producte i les de restauració. Les primeres obriran de dilluns a dissabte en horari de matins i, almenys, tres dies a la setmana durant les tardes. Tot i això, el plec recomana l’obertura durant totes les tardes.

Pel que fa als espais de restauració, seguiran l’horari abans indicat i hauran d’obrir també en diumenges i festius. El document especifica que les terrasses dels locals hauran d’estar subjectes a la normativa municipal a aquest respecte.

A més, l’Ajuntament determina que serà possible establir horaris o obertures de caràcter extraordinari vinculades a campanyes, festes, fires o promocions. El consistori també serà qui determinarà el calendari d’obertura i les vacances obligatòries per a tots els llocs de venda.

Pel que fa a la disposició, les parades gastronòmiques quedaran a la façana envidrada i oberta adjacent al carrer Jacint Verdaguer. Cal recordar que hi ha prevista una segona fase per fer aquest carrer de prioritat per a vianants i ampliar la zona de restauració del mercat.

Els espais gastronòmics a l’interior una superfície d’entre 16 i 18 metres quadrats i totes disposaran de barra amb bancs pels clients. L’espai central del mercat serà obert i amb taules. A la façana tancada se situaran les quatre parades de producte, d’una mida de 20 metres quadrats cadascuna.

El consistori treballa amb la previsió d’adjudicar les diferents parades durant aquest mes de març.

Disseny i infraccions

Pel que fa al disseny de les parades, els titulars de les parades podran adaptar-se lliurement a les seves necessitats a través de les obres que considerin necessàries. Tot i això, l’Ajuntament és reserva poder dictar directius tècniques o establir un tipus de model per les diferents parades. En qualsevol cas, la normativa sí que obliga a col·locar els preus dels productes a la vista.

La normativa també estableix un règim sancionador pels paradistes amb multes d’entre 750 i 3.000 euros i accions com la suspensió temporal de l’activitat o la revocació de les concessions. Entre les infraccions més greus es troben l’incompliment dels horaris d’obertura, l’incompliment de les instruccions de l’Ajuntament, els danys a l’edifici o el tancament injustificat durant trenta dies.