Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Un incendi ha afectat aquest matí un habitatge del carrer de les Balears, número 16, a Cambrils. Els Bombers han rebut l’avís a les 10.21 h, quan un testimoni ha alertat que sortia fum de la terrassa d’un pis, sense saber si hi havia persones a l’interior.

Sis dotacions dels Bombers s’han desplaçat fins al lloc i, en arribar, han comprovat que el foc estava desenvolupat al tercer pis d’un edifici de quatre plantes.

Diversos veïns s’han autoevacuat com a mesura de precaució. També s’ha activat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), tot i que no ha calgut atendre ningú.

A les 10.38 h, els Bombers han donat el foc per extingit i han revisat l’escala de l’edifici per assegurar-se que no hi havia acumulació de fum. Finalment, han ventilat el pis afectat i han confirmat que no hi havia ferits.