La Casa de la Festa de Cambrils podrà ser una realitat aquest estiu

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

La Casa de la Festa de Cambrils al passeig Albert serà una realitat abans d’aquest estiu. L’exalcalde del municipi, Alfredo Clúa, va formalitzar el contracte d’obres amb l’empresa Vinaixa SA abans de presentar la seva renúncia. Amb aquest document, els treballs podrien començar de manera immediata.

L’espai on s’intervindrà són uns magatzems en desús a la cantonada del carrer Corona d’Aragó, al costat de l’Escola Municipal de Música. Es tracta d’un solar de 347 metres quadrats dividit en diferents edificis separats per dos patis interiors. L’equipament cultural ocuparà la nau de 122 metres quadrats més propera al passeig Albert.

Aquestes obres tindran un cost de 241,229 euros i estaran subvencionant en gran part per la Diputació de Tarragona gràcies a una aportació de 200.000 euros. El contracte estipula un termini màxim de tres mesos i quinze dies, de manera que l’equipament podria estar enllestit a principis de juliol.

La Casa de la Festa va ser un dels principals projectes de l’anterior govern municipal. De fet, la reforma va ser presentada pels regidors juntaires Eric Daza (Urbanisme i Obra Pública) i Teresa Recasens (Festes). De fet, el projecte va ser un dels destacats per Daza durant la sessió plenaria en la que Oliver Klein va prendre possessió com a alcalde. La regidoria de Recasens ha recaigut ara en Clúa, anterior alcalde, qui va tirar endavant el contracte per fer realitat aquest equipament.

La iniciativa respon a una reivindicació històrica de les entitats que formen part del Seguici Festiu, per a poder reunir-se, assajar i guardar el material. A més, s’espera que aquest espai pugui servir per donar a conèixer la cultura popular del municipi i donar un nou impuls a la zona del setge i el parc del Pinaret.

Els treballs adjudicats

El projecte de la Casa de la Festa inclou la neteja i esbrossada de tot el terreny, la reparació de les cobertes dels edificis o la substitució dels tancaments exteriors per una fusteria d’alumini. Les zones dels patis interiors, de 155 u 40 metres quadrats, es pavimentaran amb formigó i amb gres.

A l’interior de l’edifici, es realitzaran noves divisions de l’espai de la Casa de la Festa per tal que cada una de les diferents entitats festives disposi del seu espai. L’antic magatzem també tindrà unes golfes que serviran com a un espai extra per guardar els materials del seguici.

L’equipament també disposarà d’uns serveis renovats amb lavabos i dutxes a l’edifici de 40 metres quadrats més proper a l’avinguda Mil·lenari. Finalment, es renovarà a la instal·lació elèctrica, la xarxa d’aigua i l’extracció d’aire.