L'Hospitalet de l'Infant acollirà la fira de LEGO i Playmobil més gran de Catalunya

L'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) acollirà, el 22 i 23 de març, la tercera edició de l'HospiBrick & Clic, la fira conjunta de LEGO i Playmobil més gran de Catalunya, informa el consistori.

Estarà situada al pavelló esportiu, on mostrarà 15 diorames de Playmobil i uns 80 metres quadrats d'exposició de LEGO, muntats per membres de les associacions Somosclicks (Playmobil) i Hispalug (LEGO), procedents de Catalunya, Comunitat Valenciana, Navarra, Andalusia i Alemanya.

La fira comptarà en total amb més de 200 metres quadrats d'exposició, tres parades de venda d'aquestes joguines i una zona de jocs amb 'bricks' de LEGO. A més, hi haurà un espai de pinta i acoloreix per als nens i un concurs infantil de muntatge de diorames de LEGO i de Playmobil per a nens de fins a 14 anys -amb inscripció prèvia i limitada a 12 places-.