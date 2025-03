Oliver Klein torna a ser l’alcalde de Cambrils i comença a perfilar un govern amb el PSC i el PP

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Cambrils ja té nou alcalde. El líder del Nou Moviment Ciutadà, Oliver Klein, va ser elegit ahir alcalde amb els sis vots del seu partit i el suport del PSC i del PP. La resta de grups municipals es van votar a ells mateixos durant la sessió extraordinària amb aquest únic punt. D’aquesta manera, es tanca la crisi política del municipi que va iniciar amb l’expulsió del portaveu de Junts, Enric Daza i que comportar la dimissió del batlle socialista Alfredo Clúa.

En les seves primeres paraules com alcalde, Klein va confirmar que hi ha un «principi d’acord» per integrar als dos regidors del PP dins el govern municipal, formant així una majoria juntament amb els socialistes. De fet, hi ha un esborrany de cartipàs ja perfilat i s’espera que les noves regidories es facin públiques oficialment durant els pròxims dies.

Quant a les línies d’acció, Klein ha manifestat que treballarà «des del primer dia» posant com a prioritat «reconstruir la confiança» amb els treballadors municipals. Molts dels funcionaris sindicats del consistori van acudir al ple d’ahir amb pancartes per denunciar les seves problemàtiques laborals. Això sí, els treballadors van marxar després de la presa de possessió de Klein.

El batlle va demanar a la ciutadania una «paciència, però d’unes setmanes» per fer front a les qüestions més rellevants del municipi. Klein assegura tenir un programa «molt ben pensat» que «començarem a executar immediatament». L’alcalde va lamentar que en els darrers anys «no s’ha filat prim» i afirma que toca «tirar endavant el municipi». Per cloure el seu discurs, Klein va reblar que «no és moment dels de retrets, sinó de girar el rumb de Cambrils».

La ruptura del pacte

Els retrets sí que van ser presents en els discursos de l’oposició, especialment entre els grups que formaven part del govern de Clúa. Camí Mendoza, portaveu d’ERC, assegura que «amb aquest pacte qui més perd són els ciutadans» i acusa el PSC d’haver «traït» l’anterior pacte. Cal destacar que Mendoza va pactar amb els socialistes el darrer any d’alcaldia en l’acord signat també amb Junts i els Comuns.

Enric Daza, líder de Junts, avisa de «tàctiques que no porten a l’estabilitat», tot i que afirma que el seu grup està disposat a fer una «oposició constructiva». El de Junts es va mostrar «compromès amb Cambrils» i va posicionar el seu grup com «un aïllat per la transparència».

El més directe va ser Jordi Barberà, regidor dels Comuns, qui acusa el PSC de pactar amb «l’extrema dreta» i lamenta no haver pogut construir «una majoria d’esquerres encapçalada per Klein».

Nous socis, però coneguts

David Chatelain, portaveu del PP i futur nou regidor d’Hisenda, declara que actuarà «amb seny i mà esquerra» dins la seva nova posició. El popular defensa que aquesta nova alcaldia portarà «progrés i estabilitat a Cambrils» i considera que és necessari «una mica de calma després de tant soroll».

Finalment, Alfredo Clúa, qui passa d’alcalde a regidor de Festes, es va defensar davant les acusacions dels seus anteriors socis al·legant que estaven «ancorats al passat». El socialista remarca que el seu grup només ha buscat «una estabilitat basada en el procés i la inclusió».

Aquest nou govern té uns socis coneguts, ja que Klein ja va arrabassar l’alcaldia a Camí Mendoza el 2021 amb el suport del PSC i el PP. En aquella ocasió, també va comptar amb l’ajuda de Ciutadans i els regidors no adscrits.