Tres monitors detinguts a Montbrió del Camp per agressions sexuals a companyes d'un esplai

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres veïns de Montbrió del Camp (Baix Camp) i n'investiga un quart com a presumptes autors d'agressions sexuals a monitores d'una empresa que funcionava com esplai i casa de colònies. Els arrestats eren els responsables de coordinar les monitores i haurien comès els abusos denunciats des de l'any 2013, quan les noies eren menors d'edat, i fins l'actualitat.

Durant les últimes setmanes, els investigadors han pres declaració a onze denunciants, tot i que el nombre d'afectades podria ser superior. Segons fonts policials, els detinguts s'haurien aprofitat de la seva posició de superioritat i pressionat les noies per cometre els abusos, sense arribar a la violència física.

El cas va arribar als Mossos a partir de la denúncia d'una de les víctimes. Segons haurien relatat, els detinguts i l'investigat haurien fet ús de la seva superioritat i pressionar en grup les noies per participar en accions que atemptaven contra la seva llibertat sexual. S'haurien produït petons i tocaments, a més d'altres pràctiques de caràcter sexual en el context de reunions, durant estades, reunions i activitats de l'empresa.

Amb els anys, quan les noies haurien madurat, van assumir que havien normalitzat accions que atemptaven contra la seva voluntat i la seva llibertat sexual. En el moment que haurien començat els suposats abusos, les monitores -adolescents de menys de setze anys- tenien fins a quinze anys de diferència amb els investigats. Alguna va explicar als Mossos que no es volia quedar sola en companyia seva.

La detenció dels tres monitors, de 32, 38 i 39 anys, es va produir dimarts passat. Van passar a disposició del jutjat de Reus aquest dijous, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars d'ordre d'allunyament de 100 metres i prohibició de comunicació amb les víctimes per cap via, així com també prohibició d'acudir a les colònies. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual, agressió sexual a menor de 16 anys i assetjament sexual.