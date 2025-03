Les Tapes Gaudí de Riudoms tornen amb una festa 'remember' i una cercavila

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest divendres arriba la 13a edició de les Tapes Gaudí de Riudoms que es durà a terme durant dos caps de setmana: del 7 al 9 i del 14 al 16 de març. La ruta servirà per dinamitzar el sector de la restauració i l’oci dels riudomencs.

Com ha explicat l’alcalde, Ricard Gili, durant l’acte de presentació de les Tapes Gaudí 2025, «la ruta de tapes és un espai idoni per reunir-te amb els amics o familiars. La gent sempre està molt ocupada i costa quadrar les agendes. Però quan dius de fer unes tapes, compareix tothom».

Enguany a les Tapes Gaudí hi participaran 10 establiments, que han ideat cadascú una tapa nova per a la ocasió. A cadascun d'aquests bars i restaurants s'hi podrà prendre la tapa i una beguda per 3,50 €.

'Tapes amb ritme'

Enguany tornen les Tapes amb ritme. Aquesta iniciativa de dins de les Tapes Gaudí es va iniciar l’any passat i, en vista de la bona acollida que va tenir, s’ha decidit repetir la fórmula. Com ha apuntat Imma Mestre, regidora de Promoció Municipal i Comerç Local, «l’any passat molts veïns ens van dir que s’ho havien passat molt bé i que ho havíem de repetir. Al final es tracta de generar bon ambient per a la gent i la música té el poder de crear aquests bons moments. Per això volem consolidar l’aposta».

La iniciativa consisteix en complementar l’oferta gastronòmica pròpia de les tapes amb activitat musical durant els dos dissabtes de la ruta. «Intentem posar al·licients perquè els riudomencs surtin de casa i per atraure veïns de les poblacions del voltant. Així, molta gent pot conèixer la restauració de Riudoms, que és de molt bona qualitat», assegura Mestre.

A més a més, dissabte 8 de març s'ha programat la Festa Remember per recordar els millors temes dance dels anys 90 i 2000 i per allargar la ruta de tapes fins ben entrada la nit. Serà a partir de les 23 h al pavelló municipal d’esports.

El dissabte 15 de març hi haurà la Cercavila amb el grup Va de Vent que tocarà unes quantes cançons en cada establiment de la ruta, de 20 h a 23 h.

Premis

En aquesta edició també hi hauran diversos premis per als participants:

Premi Gaudí : Cada establiment participant sortejarà un premi entre les persones que hagin deixat un tiquet a la seva urna.

: Cada establiment participant sortejarà un premi entre les persones que hagin deixat un tiquet a la seva urna. Premi Complet : Els qui tastin les 10 tapes guanyaran una ampolla d'oli de Riudoms. Per a acreditar-ho caldrà dipositar a qualsevol de les urnes dels establiments participants el fulletó amb totes les tapes degudament segellades.

: Els qui tastin les 10 tapes guanyaran una ampolla d'oli de Riudoms. Per a acreditar-ho caldrà dipositar a qualsevol de les urnes dels establiments participants el fulletó amb totes les tapes degudament segellades. Premi Estrella: Els qui tastin les 10 tapes també entraran al sorteig d'un val de 50€ per a consumir en un dels establiments participants a la ruta. Per a acreditar-ho caldrà dipositar a qualsevol de les urnes dels establiments participants el fulletó amb totes les tapes degudament segellades.

Els dies posteriors a la ruta també es premiarà l'establiment que hagi guanyat el premi a la millor tapa.