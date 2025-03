Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Grupo Castilla assoleix una xifra de facturació de 30,7M€ l'any 2024 i encadena 11 anys consecutius d’expansió a doble dígit, consolidant la seva posició com a referent en serveis i solucions per a la gestió del talent. L'any 2024 la companyia va formalitzar 29 projectes HCM (Human Capital Management) en nou client, de gran envergadura i complexitat, com, per exemple, Autoritat Portuària de València, Autobusos Urbans de Valladolid o Bon Área, entre d’altres.

Actualment, el 100% dels clients opten per un model SaaS en les seves implantacions, la qual cosa confirma una tendència imparable cap al cloud. De fet, el 45% dels seus clients HCM ja treballen al núvol, i es preveu que aquest percentatge superi el 60% l'any 2025.

L’últim mes de l’exercici, Grupo Castilla va aconseguir un ARR (Annual Recurring Revenue) superior a 19,7M€, la qual cosa confirma la nova estratègia del grup, basada en un creixement sostingut del seu model de negoci d’ingressos recurrents, destacant les 32.000 nòmines mensuals processades en la seva línia de negoci de BPO tecnològic (outsourcing de nòmines) i una cartera global de 3.800 clients.

Carles Castilla, CEO de Grupo Castilla, explica que “hem superat el llindar de les 400 persones empleades aconseguint la paritat de gènere, una fita històrica per a una companyia amb l’ADN tecnològica.”

Grupo Castilla continuarà reforçant el seu negoci de Talent Services mitjançant creixement inorgànic, amb dues noves operacions previstes aquest primer semestre. Les línies de Talent Services i BPO (outsourcing de nòmina) ja suposen el 30% de la facturació del grup. Paral·lelament, la companyia continua avançant en la integració de les seves 10 filials, incorporades els darrers 3 anys, fet que permetrà desenvolupar sinergies en venda creuada i assolir una facturació de 41M€ l'any 2026.

La companyia, un any més, ha estat present al MWC 2025 per consolidar relacions amb els seus Partners i principals proveïdors tecnològics internacionals, i al seu torn, l’esdeveniment ha servit per reafirmar la creixent acceptació de l’'Enfoque 360º' al mercat.

Sobre Grupo Castilla

És una de les companyies espanyoles líder en serveis de coneixement i software per a la gestió de persones, amb un 'Enfoque 360º' únic al mercat. Fundada l'any 1979, inicialment, com una companyia de base tecnològica, ha evolucionat per convertir-se en Partner integral de RRHH dels seus clients. El seu actual Pla Estratègic preveu gestionar un equip humà de 500 professionals l'any 2026, convertint-se en HCM Cloud Provider de referència a nivell nacional.