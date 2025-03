Solar on s'ubicaran els dos camps de futbol i l'edifici de serveis.Cedida

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha adjudicat a la futura UTE integrada per Jordi Carreras Güell i Feu i Godoy Arquitectes SLP la redacció del projecte bàsic per construir un nou equipament esportiu municipal a l’Hospitalet de l’Infant, destinat principalment a la pràctica del futbol. El solar està ubicat al carrer Rovira i Virgili 4 del sector del Camí de la Porrassa (al costat de l’estació de trens de l'Hospitalet de l'Infant). El contracte s'ha adjudicat per un import de 55.660 euros i un termini d’execució de 5 mesos.

El projecte bàsic servirà per definir les característiques del nou equipament esportiu municipal, amb l'objectiu de garantir-ne la qualitat i la viabilitat tècnica. S'elaborarà tenint en compte la normativa urbanística municipal, el Codi Tècnic de l'Edificació, el Codi d’accessibilitat de Catalunya, el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC) del Consell Català de l’Esport, les normes reglamentàries del Consejo Superior de Deportes i la resta de legislació sectorial que sigui d’aplicació.

Un cop aprovat definitivament, aquest projecte permetrà desenvolupar el projecte executiu, que també s’haurà de treure a licitació, per posteriorment poder licitar les obres de construcció, executar-les i posar en servei el nou equipament en perfectes condicions.

Nou equipament

El nou equipament substituirà l'actual camp de futbol de l’Arenal, que quedarà en desús per la seva ubicació dins de la zona marítim-terrestre afectada per la legislació vigent en matèria de costes i protecció del litoral.

Estarà format per un camp de futbol 11 tipus CAM-2, d'acord amb la normativa del Consell Català de l'Esport, amb gespa artificial i graderies cobertes per a 300 espectadors. També inclourà un camp de futbol 7 de gespa artificial i graderies cobertes per a 80 espectadors.

L'equipament comptarà, a més, amb un edifici de serveis que disposarà de vestidors, despatxos, servei de bar-cafeteria, magatzems i altres espais necessaris per al correcte funcionament de les instal·lacions, amb una superfície construïda d’uns 800 m2.

La urbanització de la parcel·la inclourà l'adequació dels accessos, aparcaments diferenciats per a vehicles particulars, autocars, motocicletes, bicicletes i espais per a càrrega i descàrrega de mercaderies; el tractament dels paviments, mobiliari urbà, enllumenat i enjardinament, tanques i murs, garantint la integració paisatgística i la qualitat ambiental de l'entorn.

Amb aquest nou equipament esportiu, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant vol oferir a la ciutadania unes instal·lacions modernes, adaptades a les necessitats actuals i que compleixen amb els estàndards de qualitat per a la pràctica esportiva, segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Ferran Conejo.