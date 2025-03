UGT denuncia l’Ajuntament de Cambrils a la Generalitat per esclarir l’estat de la RLLT

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

S’obre una nova etapa a l’Ajuntament de Cambrils. Davant la renúncia del socialista Alfredo Clúa com a alcalde i els canvis que arribaran al govern municipal cambrilenc a partir d’aquest dijous, la UGT-Serveis Públics continua reclamant explicacions al consistori.

El sindicat ha denunciat el consistori davant la Generalitat de Catalunya, i la GAIP —la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública—. Els ha donat la raó a la UGT i ha iniciat actuacions perquè l’Ajuntament municipal lliuri la informació reclamada. Aquesta estaria relacionada amb el compliment obligatori de la Relació de Llocs de Treball. «A principis de gener vam tornar a preguntar a l’Ajuntament si hi ha una RLLT vigent i si aquesta s’està aplicant per igual a tothom. Encara continuem a l’espera que l’Ajuntament ens respongui sobre quins llocs de treball cobren per sota de la RLLT, i els nostres serveis jurídics ja preparen les demandes de reclamació de salaris retroactius», assegurà ahir Joan Reinaldo, secretari general de la UGT-Serveis Públics Tarragona.

«No podem permetre que persones que treballen per aquest ajuntament des de fa molts anys cobrin un sou inferior respecte de treballadors i treballadores que s’acaben d’incorporar a l’ens. Aquest és un problema que arrosseguem des de fa massa temps, i govern rere govern l’únic que han fet ha estat passar-se la pilota, destinant bones paraules i poc més. Ja n’estem farts», afermava Reinaldo. La Unió General de Treballadors de Tarragona assegurà que exigirà el compliment del document amb independència de qui governi. «Si el nou govern de Cambrils vol solucionar el problema, comptarà amb la nostra ajuda i total suport, ja que la UGT és el sindicat més votat i amb més representació i tenim una llarga experiència en elaboració de RLLT de molts altres ajuntaments», sentenciava Joan Reinaldo.