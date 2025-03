En marxa l’ampliació de l’Institut La Mar de la Frau de Cambrils

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha tret a licitació la redacció del projecte d’ampliació de l’Institut La Mar de la Frau de Cambrils. Els treballs de documentació i la posterior direcció d’obres han sortit a concurs amb un pressupost base de 253.223 euros.

Així, la Generalitat dona el primer pas per respondre a aquestes obres que van ser aprovades el 2022 juntament amb l’ampliació d’altres centres educatius a tota Catalunya. Pel que fa a l’equipament de Cambrils, hi ha la previsió de 2.198.615 euros d’inversió per part del departament d’Educació.

L’institut guanyarà 815 metres quadrats, donant resposta a les aules que avui dia estan en barracons i dotant-lo de més espai per la zona esportiva i d’esbarjo a la zona que toca amb el carrer Corralet, que actualment és de sorra.

Entre les peticions recollides pel departament d’Educació amb el consell escolar i el professorat hi ha la creació de pistes de bàsquet i voleibol, un hort i zones d’ombra, tant a partir de vegetació com d’elements fixos. A més, també s’han demanat millores com la creació de guinguetes per l’alumnat o la instal·lació de projectors a les aules de música i dibuix. Aquestes peticions hauran d’estar reflectides en el projecte executiu.

El futur pavelló

En els terrenys annexos a l’institut Mar de la Frau hi ha una segona licitació en marxa, la del nou pavelló esportiu de Cambrils. Aquest és un projecte finançat amb fons municipals que també es troba en concurs per la redacció dels projectes.

L’equipament esportiu ocuparà la parcel·la davant del centre educatiu en resposta a un estudi demogràfic, urbà i esportiu que va realitzar el consistori.

El pavelló acollirà una pista poliesportiva de 1.500 metres quadrats per la pràctica de bàsquet, voleibol, patinatge, ball esportiu i gimnàstica rítmica. A més, acollirà una sala de tenis taula i un punt d’interpretació per a ciclistes que servirà com a espai de trobada.