ERC està disposada a governar Cambrils amb Oliver Klein, però descarta fer-lo alcalde

Camí Mendoza, alcaldessa accidental de Cambrils des de la renúncia d’Alfredo Clúa, ha convocat un ple extraordinari per aquest 6 de març amb un únic punt del dia, l’elecció del nou batlle a l’Ajuntament. El marge d’aquest ple era fins al dilluns vinent, però Mendoza afirma no voler «allargar la situació».

Els líders de cada un dels grups municipals seran candidats per ocupar aquesta posició, però per fer-ho, serà necessari que sumin el suport d’almenys onze regidors, equació que requereix a tres sigles diferents. Si no s’aconseguís aquesta majoria, el Nou Moviment Ciutadà (NMC) d’Oliver Klein formaria un govern en minoria per ser la força més votada.

La convocatòria arriba després de setmanes en què l’entorn dels partits ha apuntat a l’elecció de Klein com a nou alcalde amb els suports del PSC i el PP. No obstant això, els socialistes van enviar ahir un comunicat on asseguraven que centrarien les converses polítiques «amb els grups del NMC, per una banda i ERC i els Comuns per l’altra», sense preveure cap reunió amb Junts, PP ni Vox.

Els socialistes mantenen que el suport dels seus tres regidors es donarà en funció del resultat d’aquestes reunions i de «les propostes polítiques que es generin». De fet, el PSC ha convocat una assemblea extraordinària el dimecres al vespre, hores abans del ple, que decidirà quina serà finalment la posició política per elegir un nou alcalde.

David Chatelain, portaveu dels populars, no ha volgut valorar aquestes declaracions, les quals titlla d’un «mercadeig per l’alcaldia». Tal com ha assegurat en ocasions anteriors, Chatelain referma que el seu grup «té voluntat de govern» i no se sent incòmode en formar equip amb Klein.

El portaveu es mostra conscient que «es necessiten tres forces per articular una majoria» i no rebutja una possible aliança amb els socialistes posant d’exemple el Vendrell, on les dues forces governen juntes al consistori. Preguntat per un possible suport a l’alcaldia de Klein, Chatelain considera que és l’opció «més fàcil i més coherent», però remarca que la decisió dels populars es prendrà dijous.

ERC vol seguir al govern

Les declaracions emeses ahir pels socialistes estenen una mà al grup d’ERC per mantenir-se dins del nou govern. En aquest temps, els republicans han expressat la seva voluntat de reeditar l’acord amb el PSC i els Comuns en minoria. Camí Mendoza, portaveu dels republicans, nega haver-se reunit amb el PSC. De fet, l’edil manifesta que ha mantingut reunions amb tots els representants de l’últim govern excepte amb ells.

Quant a la possibilitat de formar govern amb el Nou Moviment Ciutadà, la batllessa es mostra disposada a «parlar-ho», però marca com a línia vermella fer a Klein alcalde. Tot i això, Mendoza es mostra «comprensiva» amb la voluntat d’alcaldia de Klein, ja que són el grup majoritari.

Cal recordar que Klein va retirar a Mendoza de l’alcaldia amb una moció de censura. Pel que fa a Jordi Barberà, regidor dels Comuns, va expressar la seva voluntat de formar un govern amb el NMC, ERC i el PSC.