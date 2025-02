Ecologistes en Acció presenta al·legacions al projecte de Magatzem Temporal per rebre residus nuclears de Vandellòs I

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Ecologistes en Acció ha presentat al·legacions al projecte de Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) que s'ha projectat a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i que hauria d'acollir residus nuclears de l'antiga central Vandellòs I que actualment es troben a França. La unitat es va tancar el 1989 per un accident i ara està en fase de latència després del segon nivell de desmantellament. La iniciativa preveu que s'hi dipositin quatre contenidors i per Ecologistes en Acció és «innecessari» perquè «poden encabir-se en qualsevol dels altres MTI que disposen de la capacitat suficient». Així mateix, l'ONG ha alertat que si la iniciativa tira endavant el sud de Catalunya seria la zona de l'Estat amb més deixalles radioactives.

La instal·lació d'aquest MTI, «la construcció del qual costarà 12 milions d'euros», es vol que serveixi també «per emmagatzemar els Residus Especials del nivell 3 del desmantellament de Vandellòs I, que començarà l'any 2030, per la qual cosa el projecte ja contempla una possible ampliació de la capacitat», ha afirmat Ecologistes en Acció. L'organització ha considerat que «les dificultats per gestionar els residus de Vandellòs I són una prova del disbarat que representa demanar l'ampliació de la vida activa de les centrals nuclears espanyoles, que comportaria un increment en la despesa de la seva gestió, actualment valorada per part d'Enresa en 28.000 milions d'euros i un increment del risc d'accident en unes instal·lacions de per si ja prou envellides».