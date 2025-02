Jordi Barberà, únic regidor dels Comuns, s’ofereix per ser alcalde de Cambrils

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

Les reaccions polítiques a la dimissió d’Alfredo Clúa com a alcalde de Cambrils continuen arribant un dia després que aquesta es fes oficial. El regidor en solitari dels Comuns i soci de l’actual govern municipal, Jordi Barberà, va convocar ahir una roda de premsa per transmetre la seva «perplexitat» davant la decisió de l’edil socialista, afirmant que estava «abandonant als ciutadans i ciutadanes i no assumint les seves responsabilitats».

El regidor va carregar durament contra l’encara alcalde –la seva dimissió es ratificarà en un ple aquest divendres– titllant la seva actitud «d’absoluta deslleialtat» i de «fugida disfressada d’honorabilitat». Barberà va demanar «disculpes a la ciutadania» per haver confiat en Clúa com a alcalde.

En resposta a la renúncia i en vista que abans del 10 de març s’haurà d’elegir un nou alcalde, Barberà es va oferir a assumir l’alcaldia evitant «personalismes i vetos creuats». El portaveu dels Comuns proposa una unió entre el Nou Moviment Ciutadà, el PSC i ERC per «trobar una fórmula que garanteixi l’estabilitat amb el suport de dos terços del ple municipal».

Per a Barberà, aquest seria «un govern d’esquerres que representi la majoria social de Cambrils» que posi fi a l’actual crisi política.

Càrrega del PSC

Les paraules de Barberà posen en relleu la ruptura del govern municipal, conformat pel PSC, ERC i Comuns després de la sortida de Junts. En una línia més suau, els regidors republicans també es van mostrar «decebuts» per la decisió de Clúa durant una compareixença aquest dilluns. De fet, el grup d’ERC manté l’esperança de poder reeditar l’actual pacte de govern en minoria en el ple que escollirà una nova executiva.

En resposta a aquestes declaracions, el grup municipal del PSC ha publicat un comunicat desmentint les declaracions dels seus socis i acusant-los de «no estar acostumats a tractar amb polítics que prioritzen el municipi». Els socialistes asseguren que la ronda de contactes que va desencadenar la dimissió de Clúa «va ser aprovada pels tres grups al govern».

A més, detallen que tots tres van participar en una reunió amb el Nou Moviment Ciutadà per oferir-los entrar a govern. Segons detalla el comunicat, ERC s’hauria oposat a aquesta opció. Finalment, el grup del PSC també afirma que Jordi Barberà «va mostrar la seva disponibilitat a entrar a formar part d’un govern amb el PP, malgrat que el seu partit no compartia la decisió».

Entre aquestes acusacions creuades, el grup de Junts ha mantingut el seu silenci. Enric Daza, qui va protagonitzar l’origen de la crisi amb la seva expulsió, compareixerà avui en companyia de les seves companyes de partit.