Enric Daza està disposat a «fer un pas al costat» per reeditar el pacte de govern a Cambrils

El grup municipal de Junts per Cambrils ha propiciat un nou gir de guió a la crisi política de l'Ajuntament de Cambrils. Enric Daza, regidor expulsat del govern fa dues setmanes, s'ha ofert a «fer un pas al costat» per tal de reeditar el pacte de govern.

L'edil s'ha mostrat disposat a renunciar a la seva acta de regidor per tal de demostrar que «el problema era amb mi» i no que hi havia «un pla orquestrat pel PSC per fer-se una moció de censura interna».

Des de Junts afirmen que l'encara alcalde, Alfredo Clúa, no els hi ha contactat en cap moment per negociar els pressupostos, uns comptes que el grup afirma que «haurien donat suport». Amb aquest moviment polític, des de Junts pretenen posar a prova la lleialtat del PSC amb ells, ERC i els Comuns, socis que van facilitar l'alcaldia socialista.

Daza ha aclarit que, si no s'acceptés el suport al pacte de govern, es mantindria dins el consistori dins del grup de Junts a l'oposició. No obstant això, si s'acceptés el moviment, el portaveu abandonaria la política activa, tot i que continuaria vinculat al partit.