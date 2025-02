El personal de l’Ajuntament de Cambrils accedeix a fer hores extres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Junta de Personal i el Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Cambrils, formats pels sindicats CSIF, CCOO i UGT, han emès un comunicat per donar continuïtat a l’advertiment fet el passat 2 de febrer de 2025. En aquell comunicat, es manifestava la negativa dels treballadors municipals a realitzar serveis extraordinaris.

Tanmateix, davant la incertesa política actual en el consistori i amb la «voluntat d’evitar perjudicis a la ciutadania», la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa han decidit facilitar la celebració d’aquests actes, fent hores extraordinàries, per garantir el correcte funcionament i assegurar la seguretat de les celebracions del Carnaval i la Marató de Cambrils.

No obstant això, aquesta mesura no s’ha d’interpretar com una renúncia a la reivindicació sindical, sinó com un «avís al futur govern municipal», apunten els responsables. La Junta i el comitè adverteixen que «no hi haurà marge de temps per a la inacció« i que s’exigirà, «de manera immediata, un interlocutor vàlid i fiable per abordar amb urgència els problemes estructurals en matèria de recursos humans» que afecten l’Ajuntament.

Així mateix, han anunciat que es convocarà una assemblea extraordinària de treballadors durant el mes de març per analitzar la situació després del canvi de govern.