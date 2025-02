El pare d'un nen mort el 17A demana «desclassificar-ho tot» per evitar conspiracions

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier Martínez, pare d'un nen de tres anys que va morir als atemptats de les Rambles de Barcelona, ha reclamat aquest dimarts als grups del Congrés que desclassifiquin tota la informació sobre el 17A perquè és el desconeixement el que «alimenta les teories de la conspiració».

Martínez ha comparegut avui davant la comissió d'investigació del Congrés sobre els atemptats gihadistes del 2017 a Barcelona i Cambrils, fruit de l'acord entre PSOE i Junts, partit que exigeix que s'aclareixi la vinculació del CNI amb l'imam de Ripoll i cervell dels atacs.

Xavier Martínez, que va exercir l'acusació particular en el judici del 17A a través de l'advocat i exdiputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, ha portat els atemptats del 17A al Tribunal d'Estrasburg en una demanda en la que sol·licita que s'investigui qui estava darrere dels atacs.

«No sóc una teoria de la conspiració, sóc víctima»

En una emotiva intervenció, Martínez ha defugit al·ludir al possible paper del CNI en els atemptats i ha arremès contra els qui ho diuen «conspiranoic» per plantejar unes proves que apuntarien al fet que la recerca del 17A no ha estat completa: «jo no sóc una teoria de la conspiració, sóc una víctima», ha proclamat.

En aquest sentit, ha exigit que es «desclassifiquin els papers del 17A» precisament per evitar alimentar la teories de la conspiració. «L'Àrea 51 què té dins? No ho sabem. I això és el que fa que la gent en parli», ha exemplificat.

Martínez s'ha remès a la sentència de l'Audiència Nacional sobre els atemptats, que reconeix «el dret de les víctimes a conèixer la veritat» i assumeix que aquestes han estat «les grans oblidades en el procés judicial», al mateix temps que, ha recordat, deixa la porta oberta a reobrir la causa si es troben proves noves.

Per a aquesta víctima dels atemptats, la investigació «no ha quedat tancada» lloc que persisteixen encara dubtes sobre el succeït, entre elles «qui duia la furgoneta que va sortir després de l'explosió d'Alcanar, qui era el noi que duia una samarreta del FCB Barcelona i que ningú va identificar, de qui és la foto trobada d'un senyor amb barba blanca....».

«Però, sobretot, els dubtes que tenen les víctimes és que encara en aquesta cerca de la veritat hi ha una part que està classificada», ha lamentat, després d'insistir que el seu intent d'aclarir tot el succeït el 17A cerca evitar que un atemptat així torni a repetir-se, pel bé de tots.

La diputada de Junts Pilar Calvo ha instat Martínez a pronunciar-se sobre la compareixença de Mohammed Houli Chemnal, un dels gihadistes condemnats pel 17A a què el passat 13 de febrer al Congrés va assegurar que el CNI sabia que l'imam de Ripoll planificava un atemptat.

«Hi ha coses que xerriquen molt»

Martínez ha apuntat que «tant de bo» Houli expliqués «com es va radicalitzar, què va passar, què va fallar, quins actors socials van estar implicats en el tema» i ha recalcat que en la causa «hi ha coses que xerriquen molt».

«Persones que han vingut a aquesta comissió i en el judici van dir que no havien parlat mai amb l'imam, al final van dir que sí», ha asseverat el compareixent, que ha apuntat a una possible descoordinació policial en relació amb atemptats: «vull creure que si algú tenia alguna informació no la compartien tota, però espero que avui sí la comparteixin».

Martínez, que ha proposat també que s'exigeixi certificat d'antecedents penals als imams que exerceixin a Espanya, ha expressat el seu desig que la mort del seu fill «serveixi per a alguna cosa bona, que sigui una cosa bonica, no una excusa per començar una guerra».

El pare d'un dels menors morts en els atemptats ha criticat alguns dels «errors» de la sentència i s'ha queixat del tracte que van rebre les víctimes per part de les autoritats, al mateix temps que ha denunciat haver rebut trucades telefòniques «amenaçadores» que el convidaven a deixar de parlar amb els mitjans i a quedar-se a casa per «plorar al seu fill».

Així mateix, Xavier Martínez no ha estalviat retrets als grups de PP i Vox per oposar-se a la creació de la comissió de recerca sobre el 17A -«a mi això em fa molt mal»- i ha denunciat que els catalans víctimes dels atemptats de 2017 se senten «de segona, gairebé de tercera», enfront de les víctimes d'altres terrorismes com el d'ETA.

Per la seva banda, la psicòloga Sara Bosch, de la Unitat d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats Terroristes (UAVAT), ha denunciat davant els diputats el desemparament a què segons el seu parer sofreixen les víctimes psicològiques del terrorisme, considerades «de segona», i ha reclamat una major coordinació de les administracions per donar-los l'atenció que mereixen.