El socialista Alfredo Clúa va presentar ahir la seva renúncia com a alcalde de Cambrils just dues setmanes després de l’expulsió del regidor de Junts, Enric Daza, del govern municipal. El xoc amb Daza per «falta de confiança» i la posterior sortida de dues regidores del partit juntaire, va deixar el govern de Clúa en una minoria de vuit regidors.

Davant aquest escenari, els socialistes van iniciar converses amb la resta de partits per tancar acords, centrats en l’aprovació del pressupost de 2025. Les negociacions no han trobat el «suport necessari» i Clúa ha decidit «fer un pas enrere» per tal d’intentar salvar els comptes amb un nou equip. L’alcalde afirmava prendre aquesta decisió per «responsabilitat» i per evitar estar «apagant incendis» o «aferrant-me a la cadira». Clúa defensa que no es penedeix de les decisions que li han portat a aquest escenari i manifesta deixar la vara «amb orgull i tranquil».

La renúncia es ratificarà aquest divendres 28 de febrer a un plenari municipal, llavors s’obrirà un període de deu dies per escollir una nova majoria de govern amb un nou alcalde. En aquest període de temps, Camí Mendoza serà l’alcaldessa accidental. Això sí, Clúa mantindrà la seva acta de regidor.

Nova alcaldia

Pel que fa al possible relleu d’alcaldia, Nou Moviment Ciutadà amb sis regidors i Oliver Klein al capdavant es proposa com el gran favorit. Les especulacions dels darrers dies han apuntat a un possible pacte entre NMC, el PSC i el PP per la nova governabilitat a Cambrils, però Clúa no ha volgut confirmar aquesta possibilitat afirmant que estan «tots els escenaris oberts».

Klein, per la seva part, es mostra «disposat per liderar aquesta nova etapa», afirmant que Cambrils necessita un «canvi de rumb». Això sí, el portaveu tampoc ha volgut detallar els seus socis prioritaris per recuperar l’alcaldia. Tot i que cap dels grups polítics ho afirmen públicament. Els entorns dels partits apunten al fet que l’aliança entre NMC, PSC i PP es formalitzarà al març, descartant possibles pactes amb Junts per Cambrils.