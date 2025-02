Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollet del Rec de Cambrils va acollir ahir un dels actes més populars de les jornades gastronòmiques de la galera, que aquest any han estat ampliades i fusionades amb les de la carxofa. El tast de fideus amb galeres, ofert per la Confraria de Pescadors, va reunir a desenes de persones que van poder degustar aquest plat acompanyats de la música del Último Vinilo. La jornada va comptar aquest any també demostracions de Vela Llatina de l’Arjau i passejades en llagut de Vent d’Estrop.

Aquesta ha estat la primera gran cita gastronòmica d’aquestes jornades que es complementarà el 23 de març amb el tast de bao de carxofes en aquest mateix espai. Aquesta cita, que servirà de cloenda del certamen gastronòmic, comptarà amb la música de Casiotones Brothers.

Durant tot aquest temps es poden degustar els menús dissenyats per 38 restaurants del municipi amb aquests dos productes com a protagonistes. A més, Cellers Vilarnau oferirà un tast de caves del territori a la Torre del Llimó el divendres 28 de febrer de 19 a 20 hores. Aquest acte té un preu de cinc euros i aforament limitat. També se celebrarà una trobada entre pescadors i pagesos jubilats a la confraria.