L’Ajuntament de Cambrils lamenta la mort de l’exregidor Jordi Mariné Tarés

L’Ajuntament de Cambrils expressa el seu més sentit condol per la mort de Jordi Mariné Tarés el passat dissabte, a l’edat de 83 anys. Mariné va ser primer tinent d’alcalde del primer consistori democràtic (1979-1098), encapçalat per l’alcalde Josep Maria Queral.

Jordi Mariné va ser un destacat ciclista professional, amb una llarga trajectòria i nombrosos reconeixements, entre els que destaca la insígnia d’or i brillants de la Federació Espanyola, la placa d’honor de la Federació Catalana i la Medalla al Mèrit Esportiu del Consell Superior d’Esports.

Com a ciclista, va participar en competicions tan importants com els Jocs Olímpics de Tòquio (1964), el Tour de França (1967), el Midi Libre (1967), el Giro d’Itàlia (1970), la Volta a Espanya (1966, 1969 i 1970) i el Mundial de Ciclisme (1969 i 1970).

Un cop retirat del ciclisme professional, va ser president de la Federació Catalana de Ciclisme (2000-2004), i vicepresident de la Federació Espanyola de Ciclisme (2000-2003). A nivell local, el 1973 va ser fundador de la Penya Cicloturista de Cambrils, que va presidir durant quasi dues dècades, i va regentar dues botigues de bicicletes, una a Cambrils, ara regentada per la segona generació, i una altra a Tarragona.

L'any 2011 va publicar el llibre Una vida no només en bicicleta, el 2014 va rebre el reconeixement del Comitè Olímpic Espanyol per la seva participació en els Jocs Olímpics de Tòquio i el 2015 va rebre una distinció honorífica de l’Ajuntament de Cambrils per la seva trajectòria esportiva.