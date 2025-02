Un curtcircuit elèctric provoca un incendi en un habitatge a Maspujols

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta matinada els Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció d'un incendi en un habitatge de Maspujols. L’avís de l’incident l'han rebut a les 3.57 h, quan s’ha detectat foc a la planta baixa d’un edifici de tres nivells.

El cos s'ha desplaçat fins al lloc fels fets amb 4 dotacions. Un cop allà han accedit ràpidament a l’habitatge i han pogut extingir les flames. L'incendi s'ha donat per apagat a les 4.34 h.

Un cop controlat el foc, han revisat els pisos superiors per assegurar-se que no estaven afectats, així com els habitatges adjacents, sense detectar danys estructurals ni propagació del fum.

Segons informen els Bombers, l’origen de l’incendi podria haver estat un curtcircuit en la instal·lació elèctrica de la planta baixa.

Afortunadament, no s'han registrat persones ferides ni intoxicacions per fum. Els ocupants de la casa han pogut sortir pel seu propi peu i han resultat il·lesos.