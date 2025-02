Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 1.600 persones, 17 carrosses i una batucada participaran dissabte a la tarda a la rua de la 16a edició del Carnaval de Cambrils. El president de la Colla Jove, Dídac Muñoz, i els membres de l’entitat Eric Navas, Ian Alarcón i Dana Basquens, ha presentat aquest dijous el programa d’activitats, que es portarà a terme del 28 de febrer al 4 de març.

El regnat de la disbauxa i la diversió s’iniciarà divendres, 28 de febrer, a les 18:30h, amb l’arribada de la Reina del Carnaval. Sa Majestat sortirà de la plaça de l’Ajuntament acompanyada d’una xaranga, entrarà pel pont del Raval de Gràcia amb un espectacle pirotècnic de baixa intensitat, i passejarà pels carrers del barri antic fins arribar a la plaça de la Vila, on hi haurà la recepció oficial amb animació, ballaruca i guerra de confeti. Com a novetat, la festa de divendres s’allargarà amb un concert de versions i «patxangueo» del grup Són de Festa al Passeig Albert.

L’endemà dissabte 1 de març, a les 17:30 hores, s’iniciarà la rua de Carnaval al passeig Albert amb el següent recorregut: pg. La Salle, pont del c. Tramuntana, c. Robert Gerhard, rotonda Vela, passeig Miramar, rotonda club Nàutic , Rambla Jaume I, av. Països Catalans i acabament davant de la plaça de l’Ajuntament.

Com l’any passat, el dissabte també se celebrarà la Festa Jove, però canviarà d’emplaçament i tindrà lloc al pavelló, on les colles també podran sopar prèviament. Enguany la joventut ballarà al ritme dels Djs Bonkers, Dimuca, Osmi, Yaw Beats, i el servei de barra anirà a càrrec de Molla’ls. La festa arrencarà a partir de les 24h, l’entrada serà gratuïta amb control d’accés per a majors de 16 anys (s’haurà de presentar el DNI físic) i l’accés es farà des de l’avinguda Adelaida.

El diumenge 2 de març és el dia de l’animació infantil de carnaval amb guerra de confeti. Per totes les famílies que tinguin ganes de gresca, a les 12 hores a la plaça del Pòsit la companyia Xarop de Canya oferirà l’espectacle Quin Sarau, que combina jocs, danses, coreografies esbojarrades i cançons.

Finalment, el dimarts 4 de març se celebrarà l’enterrament de la sardina. La comitiva sortirà a les 19 hores del Centre Cultural fins a la plaça del Setge, acompanyada de la Colla de Diables Cagarrieres, seguirà pels carrers Sant Plàcid i Hospital, la plaça de la Vila, els carrers Vidal i Barraquer i Major i acabarà a la plaça del Setge, on es farà la cerimònia de comiat de la Reina del Carnestoltes i la crema de la sardina. Aquest any l’enterrament acabarà amb una carretillada final de la Colla de Diables Cagarrieres i una sardinada popular amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors.

Aquest és el segon any que la Colla Jove organitza el Carnaval conjuntament amb el Departament de Festes de l’Ajuntament.