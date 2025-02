L'empresa de Sopa de Cabra, única candidata per gestionar la nova etapa del FIM Cambrils

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils va engegar el passat desembre una licitació per buscar un soci privat amb qui gestionar el Festival Internacional de Música en la seva 49a edició. Després d’un any amb gestió completament municipal, el certamen podria comptar ara amb la gestió de la productora gironina RGB, única candidata al plec.

RGB va néixer a 1994 per iniciativa del grup Sopa de Cabra. En aquest temps han incorporat a l’empresa grans grups de l’escena catalana com Els Pets, Lax’n’Busto i Ja T’ho Diré. En aquest temps han produït festivals com el Senglar Rock, Black Music Festival o el Festival de Cadaqués, tots ells amb artistes internacionals en el seu cartell.

A més des de 2001 estan darrere de la sala de concerts gironina La Mirona, espai on han passat artistes de la talla de Chuck Berry o Status Quo. El FIM de Cambrils significaria la seva incursió tarragonina en un certamen que tindrà un desena de músics de referència catalans i internacionals.