El govern de Cambrils obre les negociacions amb l’oposició

Una setmana després del trencament del govern municipal de Cambrils, els telèfons dels membres del consistori continuen sonant amb intensitat. La renúncia del grup de Junts per Cambrils a l’executiu, confirmada ara just fa set dies, va deixar un govern en minoria amb només vuit regidors.

L’escenari va deixar a l’alcalde, Alfredo Clúa, i els seus socis amb dificultats per aprovar el pressupost municipal d’aquest any. Per donar resposta a la situació, el batlle va iniciar una ronda de contactes per «garantir l’estabilitat del govern», tot demanant «responsabilitat i sentir institucional» a la resta de forces polítiques.

Aquesta mesura sembla que s’ha materialitzat obrint la negociació dels comptes municipals amb la resta de grups de l’oposició. Així ho revela Oliver Klein, líder del Nou Moviment Ciutadà (NMC), qui explica que han rebut un text «poc treballat» perquè aportin propostes.

D’aquesta manera, el govern cambrilenc –el qual va sorgir d’un pacte a quatre per evitar una nova alcaldia de Klein– s’apropa ara a una agrupació política que es manifesta «preparada» per assumir de nou les regnes de l’Ajuntament. Cal recordar que NMC és la força majoritària a l’Ajuntament de Cambrils amb sis regidors.

El portaveu del grup assegura estar treballant «molt seriosament» en aquest esborrany de pressupost. Klein afirma que una de les prioritats del grup per aprovar aquest text és «solucionar les qüestions de recursos humans», considerant que sense aquestes «no pot funcionar l’Ajuntament» ni donar «una bona resposta a les necessitats de la gent».

Quant a les possibilitats de recuperar posicions al govern, Klein continua remarcant que no hi ha, per ara, «cap soci prioritari» i que «tots els escenaris estan oberts». Això sí, el portaveu destaca que «s’haurà de tenir en compte la majoria» del seu grup en les possibles equacions.

L’esborrany dels pressupostos també hauria estat consultat amb la resta de l’oposició. A l’actual equip de govern li valdria l’aprovació de Junts o del NMC per tirar-los endavant.