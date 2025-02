Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri per a la Transició Ecològica sotmet a informació pública la construcció del Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) de la nuclear Vandellòs I, ara en fase de latència després del segon nivell de desmantellament. La unitat es va tancar el 1989 per un accident.

Com publica el BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) aquest dijous, la subdirecció d'Energia Nuclear també informa de l'estudi d'impacte ambiental d'una instal·lació que Enresa (Empresa estatal de Residus Radioactius) confia tenir apunt l'any 2027. El magatzem albergarà els residus especials del desmantellament i els quatre contenidors de combustible gastat que custodia França i que havien de retornar l'any 2017. Aquest retard costa 30 milions d'euros a l'any de fiança.

Enresa ha iniciat els tràmits per aconseguir la declaració d'impacte ambiental i el vistiplau del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per a la construcció del magatzem temporal de residus radioactius de la unitat I de la nuclear de Vandellòs, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). El termini d'informació pública i per presentar al·legacions al projecte és de trenta dies hàbils des de la publicació de l'anunci al BOE aquest dijous.

Les obres tenen un termini d'execució de divuit mesos i un mes de proves de posada en funcionament. El nou MTI de Vandellòs I estarà format per tres edificis. El principal serà de formigó armat, de grans dimensions i una sola planta. Els altres dos serviran de suport durant l'operació d'emmagatzematge dels quatre contenidors de combustible gastat que custodia França i que podran tornar el 2028, quan acaba l'actual concessió. Per això, serà de dimensions més reduïdes que els MTI d'Ascó o Vandellòs II, dissenyats per a guardar 115 contenidors a la Ribera d'Ebre, i 73 contenidors al Baix Camp.

Vandellòs I es troba en fase de latència després del segon nivell de desmantellament. Aquest període acabarà el 2030 i es podrà fer el tercer nivell de desballestament, el definitiu. La planta es va aturar precipitadament per l'incendi al reactor el 1989, l'accident nuclear més greu del país. El combustible gastat de Vandellòs I havia de tornar a la nuclear del Baix Camp l'any 2017. Enresa ha pagat més de 150 milions d'euros de finança per garantir a França «que el retorn no s'allargaria indefinidament», i més 700 milions d'euros pels serveis de processament i compra de contenidors.

Un magatzem de residus a cada nuclear

Totes les nuclears espanyoles tindran un nou magatzem de residus individualitzat, com preveu el setè pla estatal de residus radioactius amb el qual l'actual govern espanyol va descartar la construcció d'un magatzem de residus nuclears centralitzat (MTC) a Villar de Cañas (Cuenca). Al darrer trimestre de l'any passat, el ple del CSN ja va informar favorablement, amb condicions, a la construcció dels magatzems temporals de combustible radioactiu d'Ascó (Ribera d'Ebre) I Vandellòs II.

La previsió és que el magatzem de Vandellòs II estigui acabat entre setembre i octubre de 2026, i el d'Ascó entre març i abril de 2027. Les piscines d'emmagatzematge del combustible gastat d'aquestes dues centrals estaran plenes en aquestes dates, com també l'MTI que ja hi ha a Ascó des de 2013. Sense els nous magatzems, ANAV (Associació Nuclear Ascó- Vandellòs), la propietat, no podria dur a terme els següents cicles de recàrrega de combustible dels tres reactors.