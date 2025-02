El raper de Cambrils que ho està petant i que és considerat la nova promesa del freestyle

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

«Tuko farà parlar en l’escena en els propers anys», «heu de seguir a la pròxima bèstia d’Espanya, és un prodigi» o «li vaig conèixer fa uns mesos en una competició i em vaig quedar boig» són alguns dels comentaris que es poden llegir sobre Tuko SSJ, un jove raper de Cambrils que ho està petant i que ja és considerat, per molts, com la nova promesa del freestyle.

Tuko, que ja ha participat en diverses competicions importants, ha rebut comentaris a les seves xarxes socials de Gordo Master, un famós MC, de Rodrigo Quesada, un polèmic creador de contingut que segueix l’actualitat del freestyle, o de 'El Misio', el presentador argentí de moda de les batalles de freestyle.

Altres comentaris que es poden llegir als seus post són, per exemple, «el talent no té edat», «ets literalment el Lamine Yamal del rap a Espanya» o «si tens aquest nivell amb 14 anys, no em vull imaginar amb 24». Així doncs, Tuko SSJ, de continuar així, pot complir les expectatives que hi ha sobre ell i convertir-se en el futur del freestyle.