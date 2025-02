Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

L'AP-7 compta amb retencions al seu pas per Mont-roig del Camp en sentit Barcelona després que un camió hagi bolcat després de xocar amb la mitjana. Els Bombers s'han desplaçat fins al punt quilomètric 269 amb tres dotacions terrestres.

Segons explica bombers, el camió ha topat amb la mitjana i com a conseqüència ha perdut la seva càrrega. El vehicle pesant transportava paper.

El seu conductor ha quedat atrapat mecànicament i els bombers han realitzat tasques per extreure'l pel parabrises. Un cop extret han fet el transfer amb el personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que l'ha traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic menys greu.

Els bombers també han procedit a aturar una fuita de combustible del vehicle, ha desconnectat les bateries i ha procedit a la neteja de la calçada.

Segons explica el Servei Català de Trànsit, la via ha estat tallada una estona i després s'ha habilitat la circulació viària pel voral. En sentit Amposta hi ha 1 carril tallat per la pèrdua de càrrega del camió. A més, es proposa l'A-7 com a via alternativa. A l'AP-7 s'ha produït cues d'un quilòmetre de retencions.