Secomsa ampliarà la planta de Botarell per poder assumir l'increment de residus durant l'estiu

L'empresa de capital públic Secomsa ampliarà la planta de tractament de la fracció resta, ubicada al Centre Comarcal de Gestió de Residus del Baix Camp, a Botarell, per poder assumir les puntes estivals de residus que es generen al territori. El rebuig que entra al centre passa d'unes 4.000 - 5.000 tones els mesos d'estiu a 9.500 tones al juliol i l'agost, segons ha pogut saber l'ACN.

Les noves instal·lacions han d'estar enllestides el maig de 2026 i es passarà d'una capacitat màxima de tractament de 85.000 tones anuals a les 140.000. El pressupost total de la nova infraestructura és de 10.672.491,5 euros que es finançarà a través d'una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya.

Actualment la planta treballa a una capacitat de tractament de 70.000 tones de resta a l'any, podent arribar a pics de 85.000 tones. El centre acostuma a treballar al seu màxim rendiment durant els mesos d'estiu, quan la Costa Daurada duplica la seva població a causa de l'arribada massiva de turistes i, per tant, es genera més brossa. Això comporta que els treballadors hagin de fer més hores o que no es facin els manteniments corresponents.

«A l'hivern hi ha poca població i la planta té una capacitat sobrada per tractar-la, però a l'estiu es dobla la població flotant i necessitem més hores de funcionament per assumir aquestes puntes estivals de residus», explica el responsable de la planta de tractament de Secomsa, Miguel Pérez, a l'ACN.

Amb l'ampliació es farà una nova línia de tractament per separar el rebuig. D'aquesta manera, es passarà d'una capacitat màxima de 85.000 tones a l'any a 140.000, tot i que la previsió és no superar les 100.000 amb dos torns laborals diaris de sis hores i mitja.

El 50% de resta es pot reciclar

A més, es farà una nova nau dins el recinte actual del Centre Comarcal de Gestió de Residus. Tindrà uns 1.630 metres quadrats de superfície i servirà per emmagatzemar el rebuig que ja no s'ha pogut separar. Actualment, Secomsa recupera de la resta entre un 30% i un 40% de matèria orgànica, un 6 - 8% de plàstic; i recicla entre un 4% i un 5% de metalls i vidre. Aproximadament, un 50% del rebuig que entra a la planta de Botarell acaba en una incineradora o un abocador controlat.

Ara mateix, les instal·lacions de Secomsa donen servei a les comarques del Baix Camp, l'Alt Camp i el Baix Penedès. Amb l'ampliació, la planta «estarà preparada per les necessitats que puguin aparèixer dins del territori com ara incidències en altres plantes de tractament o comarques que tinguin aquesta necessitat», assenyala Pérez.

Previsió a la baixa de la resta

Tot i l'expansió de la planta de resta, Secomsa té previst que la quantitat de rebuig que es gestiona al centre vagi baixant a mesura que s'expandeixi el porta a porta, i en canvi, augmenti l'entrada de matèria orgànica. «Les plantes es pensen amb una flexibilitat. Nosaltres ara tractem fracció resta, però amb petites modificacions de la instal·lació, es pot tractar la fracció orgànica de recollida selectiva», destaca el responsable de l'empresa.

La licitació de les obres d'ampliació es divideix en dos lots. El primer engloba la construcció de la nova línia de tractament, amb un pressupost de 8.972.369,75 euros (IVA inclòs), mentre que el segon lot fa referència a les obres per fer la nova nau, valorat amb 1.700.121,78 euros (IVA inclòs). Mentre durin els treballs de construcció, Secomsa preveu mantenir en funcionament la línia de tractament de resta. «Puntualment sí que hi poden haver aturades que es planificaran i s'intentarà no desviar residus», indica Pérez.