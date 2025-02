Junts marxa del govern de Cambrils i es perfila el camí per un canvi d’alcaldia

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal de Junts a Cambrils va confirmar ahir la seva renúncia en bloc a l’executiu que dilluns el govern municipal expulsés al seu portaveu i regidor d’Urbanisme, Enric Daza. El grup va confirmar que les regidores Laura Mellau i Teresa Recasens també abandonaran el seu càrrec, tot i que l’alcalde els havia oferit quedar-se. Teresa Recasens assegurava marxar a l’oposició «amb el cap ben alt».

Enric Daza no va voler entrar a valorar la possibilitat de donar suport a una moció de cesura que els hi permeti tornar al govern, però tampoc descarta aquesta via. En aquesta línia, el portaveu assegura que han entrat en contacte amb altres grups municipals, posant com a única línia vermella a Vox, però sense descartar al PP ni al Nou Moviment Ciutadà (NMC), una equació que els hi permetria configurar una majoria. Daza afirma que les possibles aliances «no van de partits ni de persones», sinó de «projectes i governabilitat del municipi».

Per la seva banda, l’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, va anunciar ahir en un comunicat que iniciaria una ronda de contactes amb la resta de grups per «garantir l’estabilitat del govern». Cal destacar que la marxa de Junts deixa un govern en minoria, amb vuit regidors, davant dels tretze de l’oposició.

Davant aquest escenari, l’alcalde ha demanat «responsabilitat i sentit institucional a totes les forces polítiques que formen part del consistori per fer possible l’estabilitat que Cambrils es mereix i no aturar l’acció de govern amb projectes ja iniciats».

Ara, la clau per un nou govern que sumi una majoria passa, de manera quasi inevitable, per les mans d’Oliver Klein, líder del Nou Moviment Ciutadà. El partit que va guanyar les eleccions municipals i compta amb sis regidors al consistori va obrir aquesta setmana una ronda de reunions i contactes amb la resta de grups per tal d’analitzar «tots els escenaris possibles».

En declaracions a Ràdio Cambrils, Oliver Klein es mostrava ahir «preparat» per recollir la responsabilitat del govern cambrilenc. El portaveu del Nou Moviment Ciutadà va qualificar el moment polític de «descomposició abrupta» del govern.

Les hipotètiques unions del NMC amb Junts o els socialistes necessitarien la suma de dos regidors més per conformar una majoria. El grup municipal per PP, liderat per David Chatelain, s’ha mostrat favorable de fer aquest paper per tal d’articular un «programa de salvació» al consistori cambrilenc.

Amenaces i retrets

La convocatòria celebrada ahir per Junts també va servir per conèixer més detalls sobre com es va produir la destitució d’Enric Daza. El regidor assegura que va rebre aquesta informació per trucada de l’alcalde i el mateix matí en què es va fer públic.

Una hora abans de la comunicació als mitjans, l’alcalde hauria citat a les dues regidores de Junts per traslladar la decisió. Laura Mellado assegura que la notícia les va deixar «enfadades i incòmodes». Segons la regidora, Clúa va arribar a afirmar que estava «mort políticament» a la trobada.

El grup municipal també va criticar «amenaces» per part de l’equip del govern durant l’intent de contractar un gerent, punt d’inflexió de la ruptura. Per contra, des de Junts defensen que s’han mantingut «fidels» al pacte tot i tenir «molts motius per engegar una moció de censura».

En aquesta línia, Enric Daza assegura que «no vam contactar amb cap grup» fins a la seva expulsió. A més, el portaveu va insinuar que el moviment de la seva expulsió ha estat una «cortina de fum per fer fora al grup de Junts». Pel que fa a les crítiques de «deslleialtat i falta de compromís» Daza defensa que ha tingut una actitud «reivindicativa» i creu que aquesta crisi «s’hauria d’haver solucionat amb negociació».

Per la seva part, l’equip de govern afirma que la decisió de l’expulsió «es va prendre de forma meditada», reiterant que va ser fruit d’una «pèrdua de confiança total». L’equip de govern no comparteix les opinions expressades pel grup de Junts i no entra a desmentir ni corroborar la informació expressada per aquest.