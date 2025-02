Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Sis dotacions de Bombers de la Generalitat van treballar dimecres al vespre en un incendi en un desballestament de vehicles de la Selva del Camp. L'avís el van rebre a les 22.43 hores i les unitats es van desplaçar fins al terreny situat a tocar de la C-14, al quilòmetre 13.

Un cop allí, els bombers van veure com cremava una pila de ferralla, per la qual cosa la van sectoritzar i confinar l'àrea afectada. Gràcies a aquesta tasca el foc no es va propagar a la resta d'instal·lacions. No hi va haver ferits.