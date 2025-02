Cap pacte es descarta per governar Cambrils

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

La calma i la prudència són la tònica governant en el clima polític dels darrers dies a Cambrils. Una calma especialment notable a grup municipal de Junts, que finalment donarà avui la resposta oficial a l’expulsió d’Enric Daza, regidor d’Urbanisme, de l’equip de govern municipal.

La convocatòria juntarie comptarà amb la presència del mateix Daza i les regidores Laura Mellau i Teresa Recasens, a qui l’alcalde va convidar a mantenir el seu càrrec. Així, tot sembla indicar que finalment Junts apostarà per abandonar en bloc el govern i fer passar els seus tres representants municipals a l’oposició, tal com va apuntar aquest diari. En cas de confirmar-se, l’executiu municipal, ja en minoria, passaria a tenir només vuit membres.

Mentrestant, l’oposició ha començat a bellugar-se per avaluar un possible rèdit polític d’aquest moviment de cadires. Nou Moviment Ciutadà, el partit liderat per Oliver Klein i amb sis representants a l’Ajuntament, va celebrar dimarts a la nit una assemblea amb una «àmplia representació de la militància» per decidir moviments.

En aquesta, es va aprovar per unanimitat «obrir una ronda de reunions i contactes» amb la resta de grups municipals. La direcció d’aquestes reunions no ha estat detallada pel partit, des d’on asseguren que estan «estudiant la situació actual i analitzant tots els escenaris possibles».

La probable renúncia de Junts al govern augmenta la possibilitat de Klein a tirar endavant una moció de censura i recuperar l’alcaldia de Cambrils. L’exalcalde comptaria amb la predisposició dels dos regidors del PPC, ja que David Chatelain, portaveu del grup popular, afirma sentir-se «molt còmode» davant una hipotètica governança amb Klein.

Això sí, el representant afirma que el seu grup «té una vocació de govern» i no entraran a pactes que impliquin «canvis de cadires per canviar». Les matemàtiques exigeixen, almenys, un altre soci per tal que prosperi una majoria que revoqui l’actual govern. Uns Junts fora de l’executiu podria ser prou suma per entregar, junt amb el PP, les claus a Klein.

Chatelain no nega la possibilitat d’aquest plantejament, però reconeix que la unió d’aquests dos partits té «implicacions supramunicipals». D’altra banda, el popular considera que és necessari articular un «programa de salvació» i no descarta seure per plantejar un pacte en què «tots tinguem molt clar on anem i que busquem». Tot i això, el portaveu admet que no volen «encaixar peces perquè sí» i assegura no tenir «especial il·lusió» per pactar amb cap dels grups municipals.

Tampoc cal descartar que no passi res i el govern es quedi en minoria, però la impossibilitat de convocar eleccions farà que els més de dos anys que resten de mandat es faran complicats. Sense anar més lluny, aviat s’haurà d’aprovar un pressupost pel 2025 i l’oposició no sembla massa disposada a donar-li suport sense res a canvi.

En aquesta línia, els socialistes busquen sumar als sis regidors del Nou Moviment Ciutadà a les files de govern i enterrar així una possible moció de censura. En aquest supòsit, és difícil pensar que Klein acceptaria a res que no fos recuperar l’alcaldia.

Per fer-ho possible, Clúa hauria de renunciar a la vara, una decisió sempre complicada. En qualsevol cas, aquests dos grups no serien suficients per sumar una majoria, amb només nou regidors. En aquest cas, tant Junts com el PP podrien servir de crossa per fer realitat aquest inusual acord.

No per estranya és descartable aquesta opció, ja que David Chatelain ha deixat caure a aquest diari que «una fragmentació de l’actual govern obre moltes possibles equacions». El popular referma que un hipotètic govern amb Nou Moviment Ciutadà podria «donar-li una volta a Cambrils» i asseguren que «sabem com fer-ho» en referència a la seva anterior aliança amb Klein.

I és que tant la unió Klein i el PP amb els socialistes o amb Junts ens portarien a un escenari similar al viscut el 2021. En aquell moment, el líder del Nou Moviment Ciutadà va obtenir l’alcaldia a través d’una moció de censura amb el suport dels socialistes, ciutadans, el PP i no adscrits procedents de Junts i Cs. En aquell moment, Enric Daza encara formava part de les files del Nou Moviment Ciutadà. Així sembla que el dividit consistori cambrilenc està condemnat a viure en una història cíclica de canvis d’alcaldia sobtats.

Res es descarta perquè tots els grups estudien tots els escenaris, però tots els plantejaments semblen portar a una alcaldia de Klein, posseïdor de la clau del govern i de la majoria dels regidors. De moment, l’escenari continua completament obert i tot sembla tant rocambolesc com probable.